Руслан Нигматуллин: не думаю, что между молодыми игроками "Краснодара" и "Реала" разительная пропасть в классе

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что молодым игрокам "Краснодара" не хватило хладнокровия в послематчевой серии пенальти с "Реалом" в рамках стыкового матча Юношеской лиги УЕФА.– Ничего плохого в результатах молодежных команд "Спартака" и "Краснодара" не вижу, – сказал Нигматуллин. – В концовке у ребят сыграли нервы. Но футболисты достойны похвалы, основное время же закончилось вничью, играли на равных. Не хватило опыта. В серии пенальти мастерство и хладнокровие выходят на первый план. Есть, чему учиться. Надо тренировать пенальти. Главное теперь – не опускать руки. Появился компонент, над которым надо работать.– Все в совокупности давило. "Спартак" тоже не забил три пенальти. Хотя в "Краснодаре" очень приличные ребята собрались. Не думаю, что между нашими игроками и футболистами "Реала" такая разительная пропасть в классе. Но согласен, что они имеют за плечами определенный статус в виде "Реала".