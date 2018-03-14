Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Винченцо Монтелла: Бен-Йеддер вышел и просто решил судьбу матча

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла высказался относительно победы над "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1).

"Я счастлив. Благодарен всем, кто был рядом: президенту, который дал возможность тренировать и болельщикам – за поддержку в любой ситуации.

Конечно, это особенный вечер. Я доволен игрой. Мы здорово оборонялись и заслуженно победили потрясающую команду. Если говорить про предыдущий матч, то мы прибавили в обороне.

На этот раз не было индивидуальных ошибок, как это было, например, в игре с "Валенсией" (0:2). А Бен-Йеддер вышел и просто решил судьбу матча", – приводит слова Монтеллы "Советский спорт" со ссылкой на Football Espana.
Теги: Монтелла Севилья
Сегодня, 08:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.