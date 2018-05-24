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Финал Лиги чемпионов-2018/19 прокомментируют Константин Генич и Денис Казанский

На финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют "Реал" и "Ливерпуль", назначены комментаторы Константин Генич и Денис Казанский

В прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ". Начало трансляции – 26 мая в 21.35 по московскому времени

Матч ТВ
Теги: Лига чемпионов
Сегодня, 16:52
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№2 Написал: Климак 32 (Сегодня, 17:27) #
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главное не Черданцев, терпеть не могу его визги


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 17:13) #
  • -1
  •  (3)
online

Опять генич,чердак конечно еще хуже,уж если нет Стогниенко,то почему Розанова не поставить,лучший кто еще остался на этом канале.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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