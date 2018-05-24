Финал Лиги чемпионов-2018/19 прокомментируют Константин Генич и Денис Казанский

На финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют "Реал" и "Ливерпуль", назначены комментаторы Константин Генич и Денис КазанскийВ прямом эфире игру покажет телеканал "Матч ТВ". Начало трансляции – 26 мая в 21.35 по московскому времени