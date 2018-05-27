"Фулхэм" получит 175 млн фунтов вследствие победы над "Астон Виллой" в плей-офф чемпионшипа

В Англии сегодня состоялся финальный матч плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ между "Астон Виллой" и "Фулхэмом".Лондонская команда одержала победу со счетом 1:0 и обеспечила себе повышение в классе.Вследствие сегодняшней победы "Фулхэм" заработает минимум 174,8 миллиона фунтов за ближайшие три сезона даже в том случае, если он вылетит обратно в чемпиошип по итогам сезона-2018/19.В случае поражения в сегодняшнем матче "Фулхэм" заработал бы за аналогичный период минимум 19,8 миллиона.