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"Фулхэм" получит 175 млн фунтов вследствие победы над "Астон Виллой" в плей-офф чемпионшипа

В Англии сегодня состоялся финальный матч плей-офф чемпионшипа за выход в АПЛ между "Астон Виллой" и "Фулхэмом".

Лондонская команда одержала победу со счетом 1:0 и обеспечила себе повышение в классе.

Вследствие сегодняшней победы "Фулхэм" заработает минимум 174,8 миллиона фунтов за ближайшие три сезона даже в том случае, если он вылетит обратно в чемпиошип по итогам сезона-2018/19.

В случае поражения в сегодняшнем матче "Фулхэм" заработал бы за аналогичный период минимум 19,8 миллиона.

Sports.ru
Теги: Фулхэм Астон Вилла
Сегодня, 07:39
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Батька
Офигеть у них там контракты телевизионные ....

Вово.за ЛЧ и ЛЕ ЦСКА и того меньше срубил. Но в этом и есть суть, что условный аутсайдер в англии способен подписать условного Кокорина и Смолова, а у нас не каждый клуб на своем стадионе то играет. Да и не было сезона, что б кто-то не банкротился


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 08:18) #
  • -1
  •  (1)

Офигеть у них там контракты телевизионные ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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