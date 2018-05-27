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УЕФА показал чемпионскую раздевалку "Реала"

Мадридский "Реал" отпраздновал победу в Лиге чемпионов.

Пресс-служба УЕФА в твиттере опубликовала видео из чемпионской раздевалки "сливочных" после победы над "Ливерпулем" (3:1).

Теги: Реал Ливерпуль
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