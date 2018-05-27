Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119346
Отдых в Крыму. 179
Политика и события в стране и мире 4108
Курилка 1521
Зенит 104576
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 66
Mузыка 5711
Реал Мадрид 294

Новости партнеров

Стивен Джеррард: ошибки Кариуса, конечно, повлияли на результат

Бывший полузащитник и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал поражение мерсисайдцев в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

"Ливерпуль" сыграл хорошо. Травма Мохаммеда Салаха психологически воздействовала на всех игроков «Ливерпуля». Я выиграл один большой финал и один проиграл.

Ошибки Кариуса,конечно, повлияли на результат", — цитирует Джеррарда BT Sport.
Теги: Джеррард Ливерпуль Реал
Сегодня, 12:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.