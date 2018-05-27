Стивен Джеррард: ошибки Кариуса, конечно, повлияли на результат

Бывший полузащитник и капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал поражение мерсисайдцев в финальном матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:3)."Ливерпуль" сыграл хорошо. Травма Мохаммеда Салаха психологически воздействовала на всех игроков «Ливерпуля». Я выиграл один большой финал и один проиграл.Ошибки Кариуса,конечно, повлияли на результат", — цитирует Джеррарда BT Sport.