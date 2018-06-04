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Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус играл с серьезной травмой в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).
24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхил Рамоса. В этот момент у Кариуса случилось сотрясение мозга, утверждает Sport Bild.
Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.
По информации ESPN, Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля.
К доктору Россу Зафонте, который лечит игроков НФЛ после повреждений головы, Кариус был направлен по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием. "Ливерпуль" отказался от комментариев по этому поводу.
Sports.ru
24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхил Рамоса. В этот момент у Кариуса случилось сотрясение мозга, утверждает Sport Bild.
Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.
По информации ESPN, Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля.
К доктору Россу Зафонте, который лечит игроков НФЛ после повреждений головы, Кариус был направлен по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием. "Ливерпуль" отказался от комментариев по этому поводу.
Sports.ru
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