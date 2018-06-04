Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
КБ-Гостевая 26673
Курилка 1532
Политика и события в стране и мире 4285
Ситуация на юго-востоке Украины 119533
Зенит 104676
Отдых в Крыму. 187
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 26
Ростовские футбольные новости 547

Новости партнеров

Лорис Кариус доигрывал финал Лиги чемпионов с сотрясением мозга после удара локтем от Рамоса

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус играл с серьезной травмой в финале Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

24-летний немец в начале второго тайма получил удар локтем в голову от капитана мадридцев Серхил Рамоса. В этот момент у Кариуса случилось сотрясение мозга, утверждает Sport Bild.

Через несколько минут Кариус допустил ошибку, подарив мяч форварду Кариму Бензема, а на 83-й минуте встречи не справился с дальним ударом полузащитника Гарета Бэйла.

По информации ESPN, Кариус 31 мая в Бостоне посетил специалиста по травмам головы и сделал снимки в Массачусетской больнице общего профиля.

К доктору Россу Зафонте, который лечит игроков НФЛ после повреждений головы, Кариус был направлен по инициативе врачей клуба, обеспокоенных его состоянием. "Ливерпуль" отказался от комментариев по этому поводу.

Sports.ru
Теги: Кариока Кариус Рамос Реал Ливерпуль
Сегодня, 20:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.