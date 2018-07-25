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Первый матч квалификации Лиги чемпионов "Спартак" проведет 8 августа

Пресс-служба "Спартака" сообщила в твиттере клуба, что гостевой матч команды в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов состоится 8 августа.

Соперником красно-белых будет победитель пары "Базель" – ПАОК, первая встреча между которыми завершилась со счетом 2:1 в пользу греческой команды.

Ответная игра 2-го отборочного раунда состоится 1 августа.
Теги: Спартак ПАОК Базель
Сегодня, 11:51
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(1)
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 14:37) #
  • 0
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online

Спартак как обычно сольёца, чтобы бица за победу в супер чемпионате РПЛ!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)

Drill,
Почему первый?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 13:08) #
  • -6
  •  (14)

Цитата: Drill
Первый свиночпок 8 августа)

к борьбе за 10 место в чемпионате России готовы?и к 6 поражениям в лиге Чемпионов?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: spartak1975 (Сегодня, 12:57) #
  • -5
  •  (19)

Цитата: Drill
Первый свиночпок 8 августа)

В этом году сплошной ослотрах намечается. Готовься...
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Drill (Сегодня, 12:11) #
  • -2
  •  (28)
Болеет за:
ЦСКА
Первый свиночпок 8 августа)
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
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