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"Спартак" полетел в Салоники без Самедова, Джикии и Мельгарехо

"Спартак" огласил заявку команды на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против ПАОК

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терешкин;
Защитники: Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Ломовицкий, Ивелин Попов, Квинси Промес, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернанду, Софьян Ханни;
Нападающие: Зе Луиш, Луиз Адриану, Педро Роша.

Массимо Каррера объяснил отсутствие в заявке Георгия Джикии, Лоренсо Мельгарехо и Александра Самедова тем, что они пока не достигли стопроцентных кондиций.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Самедов Джикия Мельгарехо
Сегодня, 12:58
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(2)
№10 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ЕСЛИ БЫ НЕ Я

Если бы не Я,
Не было б Яя.
Уберёте Я -
Где там ДумбиЯ?


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№9 Написал: borlas (Сегодня, 13:35) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: xxd
ибо некуй Ерему забирать,


Ёпта, а кто Гинера заставлял контракт в одностороннем порядке расторгать?
Ещё решения о дисквалификации не было, а Гинер уже от Еремы отказался, только бы зарплату ему не платить.

Цитата: пончевед
вот Мельгу можно было бы взять как раз.травмы у него не было


Была. Не смертельная. Но всё же.
Читай внимательнее наш дотком если за нас так сильно переживаешь. blush
Он в конце сборов с выздоравливающими по индивидуальной программе занимался.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№8 Написал: садник-безголовин (Сегодня, 13:31) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Смотрящий
"Забрать" можно только в полицию и в армию.

Не всех. Ни одного "арамейца" так и не получилось забрать в армию в РФ - у них у всех плоскостопие на все 4 копыта и при виде эмблемы Спартака - непроизвольный энурез...
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№7 Написал: пончевед (Сегодня, 13:30) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: xxd
Если карма работает, Спартак сольет, ибо некуй Ерему забирать,по свински выглядит..Хотя о чем это я...

уйню несешь.обычную ослиную уйню.он свободный агент,так у кого его забирают?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
странно как-то... Самедов выйдя на замену с Локо выглядел очень не плохо!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:25) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: xxd
Если карма работает, Спартак сольет, ибо некуй Ерему забирать,по свински выглядит..Хотя о чем это я...


"Забрать" можно только в полицию и в армию.
Хотя, о чём это я...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Роман Кайонов (Сегодня, 13:19) #
  • -4
  •  (4)

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: xxd (Сегодня, 13:18) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Если карма работает, Спартак сольет, ибо некуй Ерему забирать,по свински выглядит..Хотя о чем это я...
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 13:15) #
  • +1
  •  (3)

вот Мельгу можно было бы взять как раз.травмы у него не было,на сборах с командой с первого дня был,мог бы хоть на замену выйти и усилить.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:15) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
И Петковича,что не может не радовать)


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
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