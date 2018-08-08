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200 фанатов "Спартака" несмотря на запрет приехали на игру с ПАОКом

Около 200 фанатов "Спартака" прибыли в Салоники на игру с ПАОКом, сообщает греческий портал Metrosport.

Отмечается, что приехавшие в Грецию фанаты даже попытались приобрести билеты на матч через Интернет, однако сотрудники ПАОК пресекли эту попытку.

Напомним, что болельщикам "Спартака" запрещено присутствовать на встрече из-за беспорядков на выездной игре 1/16 финала Лиги Европы-2017/18 с "Атлетиком" (2:1), в результе которых был убит полицеский.
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 15:03
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(3)
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 17:17) #
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  •  (2)

Цитата: rwspartach
Цитата: Lols
Дебилы

По сравнению с ослами,убивающими друг друга,они вполне нормальные.

кого ты убил?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 17:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Дебилы

По сравнению с ослами,убивающими друг друга,они вполне нормальные.
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Lols,

дибилы живут на Британском острове
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:25) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Дебилы
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ростов»
Быстрее всего еще на пару игр без зрителей схлопочут.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 15:18) #
  • -2
  •  (4)

Греки группой на "говне" нападают на 5 кб в Салониках
Один с травмой головы и сломанным пальцем

Вчера журналист Чемпионата Дмитрий Егоров в своем твиттере написал следующее:
"Кароче, если кто-то собирается гулять на цветах по Салоникам - лучше этого не делать. У стадиона выцепляют по одному и отбирают майки. Полиции и стюардам вообще повырезано-->вырезано.
Вообще греки заслуживают тёплого приема в Москве"

Сегодня в сети появляются вот такие вот фотографии. Сегодня в Салониках будет жарко.
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:13) #
  • +3
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online

Вот они - наши герои!!! Двести наших спартанцев!!!

Вперед, Спартак!!! Только победа!!!!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 15:11) #
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полицейский так то сам умер...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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