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УЕФА открыл дело против ПАОКа после матча со "Спартаком"

Союз европейских футбольных ассоциаций в пятницу (УЕФА) 10 июля открыл дисциплинарное дело в отношении греческого ПАОКа после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

По информации с официального сайта организации, ПАОК обвиняется в использовании болельщиками лазерной указки болельщиками команды во время матча, а также блокировку лестничных проходов на стадионе "Тумба". Рассмотрение данного дела запланировано на 23 августа.

Матч состоялся в Салониках и закончился победой греческого клуба со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.

"Газета.ру"
Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 19:28
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(2)
№5 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
А в 18.06 дело не открывал. satisfied

в 18.06 будут смотреть как ваши, стулья ломали в Минске.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:51) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
А в 18.06 дело не открывал. satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 19:43) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: ФКСМ_1922
Зверьё должно быть наказано!

Нанести ракетный удар побережью греции шоп вызвать цунами ..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: truten74 (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (5)
online

Грекам черенок от лопаты в жопу засунут.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Зверьё должно быть наказано!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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