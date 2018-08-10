УЕФА открыл дело против ПАОКа после матча со "Спартаком"

Союз европейских футбольных ассоциаций в пятницу (УЕФА) 10 июля открыл дисциплинарное дело в отношении греческого ПАОКа после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".По информации с официального сайта организации, ПАОК обвиняется в использовании болельщиками лазерной указки болельщиками команды во время матча, а также блокировку лестничных проходов на стадионе "Тумба". Рассмотрение данного дела запланировано на 23 августа.Матч состоялся в Салониках и закончился победой греческого клуба со счетом 3:2. Ответная встреча пройдет в Москве 14 августа.