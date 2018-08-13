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Георгий Черданцев сделал прогноз на ответный матч "Спартака" с ПАОКом

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на предстоящий матч "Спартака" с ПАОКом.

"Спартак пройдет дальше. У греков просто проходной двор сзади.

Тут свое поле, свои болельщики. Да, Спартак с трудом одолел Анжи, но 31 удар по воротам это очень серьезный показатель. При той игре в обороне, которую показал ПАОК, думаю, грекам будет сложно не пропустить 2-3 мяча.

С другой стороны и Спартак не та команда, от которой можно ожидать игры на ноль в обороне. Думаю, мы увидим победу "Спартака" и много голов", - сказал Черданцев.

Betting Insider
Теги: Спартак ПАОК Черданцев
Сегодня, 12:55
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17
(8)
№17 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:55) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: net.81
подменять тренера в выборе игроков,высказывая публично состав и не зная их физического состояния и футбольного тонуса, другие моменты жизни футбольного клуба на данный момент, это элементарная тупость.

но не скажите. Хонда вон по скайпу целой сборной будет руководить и ничего )))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№16 Написал: EditLw Ru (Сегодня, 14:44) #
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Цитата: valerman40
В лучшем случае ничья 1-1, либо 2-2.

Ох... и у меня такие мысли о ничейном исходе в голове сидят. Страшно аш жуть...
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:41) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Получается 4-3 или 5-4 в пользу Спартака.

Это не в пользу Спартака.
2:1 - и расходимся.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№14 Написал: oblom (Сегодня, 14:20) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Болельщик спартака по другому и не скажет. А я предполагаю, просрёт,если нет, то во втором раунде обдрищица.

Ты беспроигрышный предсказатель. joy
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№13 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:51) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
но 31 удар по воротам это очень серьезный показатель.

Из которых 27 сблокировали и остальное забрал вратарь + нулевая игра в атаке Анжи.
ПАОК очень прилично сыграл первый матч в обороне, Юра наверное подумал, что второй гол с рикошета это голевой момент ?
Если ПАОК забьет гол, то Спартак не пройдет.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№12 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Получается 4-3 или 5-4 в пользу Спартака.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:37) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Вы уже в первом раунде ЛЕ обдрыстались ))) дальше не куда ... все дно самое !!

Мы да, но нам простительно, третий год с новым тренером начинаем, а у вас сформированная команда, уже должны быть постабильней, Должны, только х... на вас они ложили, как всегда.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 13:35) #
  • +1
  •  (5)
online

Цитата: net.81
Вот дивлюсь, а почему ты не тренер Спартака?

Просто предположи состав, тыт какую то куйню тут развел ... Черданцев тоже говорит что много голов будет ... он не тренер ... кто то скажет свое, кто то другое тут форум и нужен для этого !!
Свое мнение, предположения писать ... состав, счет ... и так далее ...

Цитата: Blessing
А я предполагаю, просрёт,если нет, то во втором раунде обдрищица.

Вы уже в первом раунде ЛЕ обдрыстались ))) дальше не куда ... все дно самое !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:33) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Болельщик спартака по другому и не скажет. А я предполагаю, просрёт,если нет, то во втором раунде обдрищица.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Parshin (Сегодня, 13:27) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: net.81
это элементарная тупость.

Это разве можно на батьку то так - раз батька, значит мудр и знающий, пустого не скажет...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: net.81 (Сегодня, 13:20) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Батька
Думаю Карера сделает выводы ... выпустит правильных людей в оборону (Жиго, Джикию, Мельгарехо, Ещенко) .... в центре сыграют Глуш, Зобнин, Тимофеев .... по флангам Промес + Ташаев .... в Атаке Адриано !!!

Вот дивлюсь, а почему ты не тренер Спартака? Всё знаешь, кого из игроков куда ставить и кого выпускать. Что там делает тренерский штаб Спартака??? Без тебя им жизнь не в жизнь.Давай, двигай на приём к Федуну и гони в шею всех этих "карер".И будет Спартаку с тобой вечный праздник.
P.S.
У каждого болельщика своё мнение об игроках, но подменять тренера в выборе игроков,высказывая публично состав и не зная их физического состояния и футбольного тонуса, другие моменты жизни футбольного клуба на данный момент, это элементарная тупость.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: valerman40
тогда и надо писать- БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ФАРТ, ТОЛЬАКО НА НЕГО НАДЕЖДА. Даже пенали как показал Промес нам не помогут

Хорошо напишем ! Черданцев просто забыл фарт упомянуть )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:12) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Увы, Георгий Владимирович, будет только НИЧЬЯ... ПАУКа ударчиками и голыми руками не взять - кусачий ((

учитывая что центр поля проходной двор, на контратаках будем мячи в свои ворота.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 13:10) #
  • 0
  •  (8)
online

Увы, Георгий Владимирович, будет только НИЧЬЯ... ПАУКа ударчиками и голыми руками не взять - кусачий ((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:08) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Думаю Карера сделает выводы ... выпустит правильных людей в оборону (Жиго, Джикию, Мельгарехо, Ещенко) .... в центре сыграют Глуш, Зобнин, Тимофеев .... по флангам Промес + Ташаев .... в Атаке Адриано !!!

И проходного двора не будет ... выиграем 1-0 или 2-0 !!

Цитата: valerman40
31 удар по воротам. А сколько в створ? А сколько было не берущихся для вратаря ударов, где он вынужден был спасать?

в Створ 9 или 10 .... + куча заблокированных и рикошеты все около штанг - перекладин летали ... немного фарта и мог бы и рикошет залеть один - два .... + прям таких опасных тоже много было . . . не думаю что ПАОК встанет в 11 рыл в своей штрафной ... значит пространство будет !!

тогда и надо писать- БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ НА ФАРТ, ТОЛЬАКО НА НЕГО НАДЕЖДА. Даже пенали как показал Промес нам не помогут
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (7)
online

Думаю Карера сделает выводы ... выпустит правильных людей в оборону (Жиго, Джикию, Мельгарехо, Ещенко) .... в центре сыграют Глуш, Зобнин, Тимофеев .... по флангам Промес + Ташаев .... в Атаке Адриано !!!

И проходного двора не будет ... выиграем 1-0 или 2-0 !!

Цитата: valerman40
31 удар по воротам. А сколько в створ? А сколько было не берущихся для вратаря ударов, где он вынужден был спасать?

в Створ 9 или 10 .... + куча заблокированных и рикошеты все около штанг - перекладин летали ... немного фарта и мог бы и рикошет залеть один - два .... + прям таких опасных тоже много было . . . не думаю что ПАОК встанет в 11 рыл в своей штрафной ... значит пространство будет !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:04) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
31 удар по воротам. А сколько в створ? А сколько было не берущихся для вратаря ударов, где он вынужден был спасать? Таких и пальцев одной руки хватить. ВСЕ УДАРЫ ЛИБО МИМО, ЛИБО НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ-ЗА ШТРАФНОЙ, ЛИБО В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ С ЗАЩИТНИКАМИ. Иначе счет был бы двухзначный, неужели это трудно понять этому горе эксперту. В лучшем случае ничья 1-1, либо 2-2.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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