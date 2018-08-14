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Алексей Маклаков: ПАОК средненькая команда - в Греции их вытащили болельщики

Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился своими ожиданиями в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

"Если Каррера учтет ошибки, которые он совершил на выезде, а именно переборщил с заменами, вполне возможно, что все стабилизируется, и команда выйдет в следующий раунд.

На самом то деле, ПАОК средненькая команда. В Греции их вытащили болельщики", - сказал Маклаков.

Спорт-Экспресс

Теги: ПАОК Спартак
Сегодня, 15:37
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(3)
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:51) #
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  •  (2)

Средненькая ,не средненькая ,но одну игру может отыграть команда как Анжи ,,встать у своих ворот и все .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: SHRЕК (Сегодня, 16:46) #
  • +2
  •  (4)

кабутта свиноферма нивьебенный клуп такая ж куйня средненькая!!! scream
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Начинается плять.
Мы анжи еле еле в девятером вытащили.
А тут.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Если Если Если.....
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что он несет?
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: oksva Спб (Сегодня, 16:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Shekel
На самом то деле, ПАОК средненькая команда.

А Спартак на самом деле гранд мирового футбола

Шматко, средненькая команда ПАОК на 49 месте в рейтинге УЕФА, великий Спартак на 108. Как же так, а, прапорщик?

А ты будь внимательнее , он назвал Паок средненькой командой и он прав . Спартак то он не назвал более сильной командой .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы в нашем чемпионате так "средненькие" команды играли бы со Спартаком, то Спартак вполне мог бы не считаться главным фаворитом.
ПАОК серебряный призер Греции и очень боевитая команда, по стилю мне напомнинает тот ЦСКА в котором было гораздо больше мастеровитых игроков, чем сейчас.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:03) #
  • +2
  •  (10)
online

На самом то деле, ПАОК средненькая команда.

А Спартак на самом деле гранд мирового футбола

Шматко, средненькая команда ПАОК на 57 месте в рейтинге УЕФА, великий Спартак на 81. Как же так, а, прапорщик?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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