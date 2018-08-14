Алексей Маклаков: ПАОК средненькая команда - в Греции их вытащили болельщики

Актер и известный болельщик "Спартака" Алексей Маклаков поделился своими ожиданиями в преддверии ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК."Если Каррера учтет ошибки, которые он совершил на выезде, а именно переборщил с заменами, вполне возможно, что все стабилизируется, и команда выйдет в следующий раунд.На самом то деле, ПАОК средненькая команда. В Греции их вытащили болельщики", - сказал Маклаков.