Саввиди: от Федуна поздравлений не получал, ведь мы выкинули его клуб из Лиги чемпионов

Владелец ПАОК Иван Саввиди после матча "Спартак" - ПАОК поделился своей радостью."Моя команда герои. Мы заслужили это.Федун не поздравил меня с победой, ведь мы выкинули его клуб из Лиги чемпионов", - сказал Саввиди.