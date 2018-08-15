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Саввиди: от Федуна поздравлений не получал, ведь мы выкинули его клуб из Лиги чемпионов

Владелец ПАОК Иван Саввиди после матча "Спартак" - ПАОК поделился своей радостью.

"Моя команда герои. Мы заслужили это.

Федун не поздравил меня с победой, ведь мы выкинули его клуб из Лиги чемпионов", - сказал Саввиди.

Спорт-Экспресс
Теги: Саввиди Федун Спартак ПАОК
Сегодня, 00:06
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№5 Написал: нетрал (Сегодня, 00:39) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
дайте ему пендаль .что бы летел до самой греции и пердел ука! гнилЬ ! ТАКОЕ ХАМЛО
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SergioV
что мы весной ещё обязательно встретимся...

Собирайтесь, до весны еще есть время.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 00:20) #
  • 0
  •  (0)

один болельщик Динамо Киев не поздравил другого болельщика этой команды,а мы удивляемся,почему Спартак вылетел.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (2)
online

Ваня,вы обыграли всего лишь Спартак. Отчего такая окрыленность?
Будто в полуфинал ЛЧ вышли.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:07) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Мне почему-то кажется, что мы весной ещё обязательно встретимся...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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