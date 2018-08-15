Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал удаление нападающего Луиса Адриано в матче с ПАОКом, по итогам которого красно-белые вылетели из Лиги чемпионов.— Прежде чем ответитьна все вопросы, хочу сказать: я горжусь своей командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые привели к поражению в первом матче. Сегодня я ничего не могу предъявить команде: мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали всё ради победы. Я не могу ни на что жаловаться сегодня.— Нет, потому что по ходу игры я не разглядел этого момента. Не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на 100 процентов, потому я не могу карать его, — цитирует Карреру корреспондентГригорий Калёнов.Полная пресс-конференция: