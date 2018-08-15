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Массимо Каррера: Адриано всегда отдавался на 100%. Не разглядел момента, не мне его карать

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал удаление нападающего Луиса Адриано в матче с ПАОКом, по итогам которого красно-белые вылетели из Лиги чемпионов.

— Сейчас Лига чемпионов — просто не уровень «Спартака»?

— Прежде чем ответитьна все вопросы, хочу сказать: я горжусь своей командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэк-аута, которые привели к поражению в первом матче. Сегодня я ничего не могу предъявить команде: мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали всё ради победы. Я не могу ни на что жаловаться сегодня.

— Есть ли вам что предъявить игроку, который оставил команду в меньшинстве на 70 минут?

— Нет, потому что по ходу игры я не разглядел этого момента. Не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на 100 процентов, потому я не могу карать его, — цитирует Карреру корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.

Полная пресс-конференция:
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Теги: Каррера Адриано Спартак ПАОК
Сегодня, 00:28
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№3 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 00:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Я бы птздюлей ему накатил в раздевалке


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:33) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
У этого дурака юмор такой. Все же видели, что игра шла под диктовку младшего Луческу и голевых моментов они создали 6-7 против полу-момента у Спартака, когда грек пробил в перекладину своих ворот.
Мандриану конечно отдается игре, только когда не нужно пыжиться и двигаться.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:33) #
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Адриано молодец, своим удалением вызвал огонь на себя и вся команда как бы не при делах. Героический поступок, учитывая, что Спартак вылетел бы в любом случае т.к. ПАОК сильней, у ПАОКа есть тренер и поставленная игра, у Спартака ни игры, ни тренера
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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