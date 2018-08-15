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"Спартак" – ПАОК: фотоотчет встречи

Московский "Спартак" сыграл вничью ответный матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ с ПАОКом и вылетел из Лиги чемпионов, не сумев пробиться в групповой этап. Представляем фотоотчет встречи:

































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Теги: Спартак ПАОК Фото
Сегодня, 01:42
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