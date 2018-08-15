"Спартак" потерял около 15 млн евро из-за вылета из Лиги чемпионов

"Спартак" уступил ПАОК по сумме двух матчей (0:0 в Москве после 2:3 в Салониках) и вылетел из Лиги чемпионов.Таким образом, московский клуб не получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 15,25 миллиона евро, положенные за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. За участие в группе Лиги Европы, куда попал "Спартак", предусмотрено куда меньшее вознаграждение – 2,62 миллиона евро.