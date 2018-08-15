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"Спартак" потерял около 15 млн евро из-за вылета из Лиги чемпионов

"Спартак" уступил ПАОК по сумме двух матчей (0:0 в Москве после 2:3 в Салониках) и вылетел из Лиги чемпионов.

Таким образом, московский клуб не получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 15,25 миллиона евро, положенные за выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. За участие в группе Лиги Европы, куда попал "Спартак", предусмотрено куда меньшее вознаграждение – 2,62 миллиона евро.

Спорт-Экспресс
Теги: Спартак ПАОК
Сегодня, 09:55
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№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Для спартака это не деньги.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:11) #
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online

Только есть одно но, Спартак вылетел не из ЛЧ, а из третьего квалификационного раунда, даже не из плей-офф, в котором далеко не факт, что обыграл бы Бенфику
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Подумаешь 15 лямов. Какая мелочь.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 10:08) #
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online

Через суд взыскать их с хохла Луиса Адриано
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: spiri (Сегодня, 10:04) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот я и говорю-Адриано-феерический умница!! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:03) #
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online

У новостника с математикой проблемы?
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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