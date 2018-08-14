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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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"Мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе". О чем говорили вокруг матча "красно-белых" с ПАОКом
Московский "Спартак", не сумевший забить грекам дома, в очередной раз в своей новейшей истории не пробился через квалификацию еврокубков. О том, что говорилось после матча игроками и представителями клубов.
Противостояние между "Спартаком" и ПАОКом началось со скандала болельщиков. Наших в Салониках на стадион не пускали по причине запрета УЕФА, и греческие фанаты решили отыграться на журналистах, которые работали на игре. Тем, кто поддерживает "красно-белых", это очень не понравилось, в сети нашлось места даже прямым угрозам с формулировкой-де, мы вас ждем.
Но все обошлось спокойно. Не было ни скандалов, ни драк (по крайней мере тех, которые бы хоть кто-нибудь видел). Скорее всего и потому, что из Греции приехало всего лишь около 60 человек - совсем смешная цифра, чтоб устраивать какие-то карательные операции. А вот русских друзей ПАОКа из ЦСКА, которые хотели поддержать приятелей (ПАОК - "Партизан" - ЦСКА противостоит тройке "Спартак" - "Црвена" - "Олимпиакос") на трибуны просто не пустили. Решение было принято не руководством хозяев, так решили греки.
Это, конечно, не очень здорово, болеть против другой российской команды, но "спартаковцы" весной такой трюк проворачивали, организовывая саппорт за "Црвену" в игре с "армейцами", так что чего уж тут ковыряться с этикой?
Во время матча на центральных секторах был замечен Луческу-старший, который, как говорят, принимает непосредственное участие в жизни ПАОКа и активно помогает сыну тренировать команду. После матча в микст-зоне он не остановился. Судя по всему, его сына, который официально и тренирует ПАОК, эта ситуация немного раздражает. Накануне матча он категорично ушел от ответа на прямой вопрос:
– Общался ли я насчет игры со своим отцом? Вам дать его телефон? Лучше вы после пресс-конференции ему позвоните и спросите.
Но после ответного матча, конечно, всех куда больше интересовал комментарий главного тренера москвичей. К Массимо Каррере накопилось очень много за последнее время. Но вот только рулевой "красно-белых" в очередной раз не стал на них отвечать, явно защищая своих игроков так, что им самим должно стать неловко.
– Массимо, на данный момент Лига чемпионов просто не уровень "Спартака"?
– Прежде чем ответить, хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэкаута, которые привели к поражению в первом матче. Сегодня я не могу ничего предъявить команде, мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все для победы. Поэтому ни на что не могу жаловаться.
– Есть, что предъявить человеку, который вынудил команду играть вдесятером 70 минут?
– Нет, потому что по ходу игры я не видел момента, не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на 100%, я не могу карать его.
Получилась такая сомнительная штука - "Спартак" вылетел от команды, которая (давайте говорить прямо) была явным андердогом, а итальянец гордится командой. Но дальше стало ещё хуже.
– Не кажется, что Промес потерял мотивацию в России? Особенно после вылета из Лиги чемпионов?
– Порой я не могу понять ваших вопросов. По какой причине ты мне задаешь этот вопрос? Потому что он не забил? Квинси сегодня показал мотивацию. То, как он действовал против соперников, боролся за мяч. На эти моменты я обращаю внимание, - и стало понятно, что вразумительных ответов и не будет. Массимо продолжит носиться вокруг игроков, словно вокруг маленьких детей, чтобы - не дай Бог - ни одно неосторожное слово их не обидело.
Ведь ответ насчет вопроса по поводу Промеса - это вообще пустая отговорка. Проблемы Промеса не в том, что он не забивает, об этом никто и не говорил, а в том, что бешеный кураж, от которого раньше Квинси выдавал магию, исчез. Но Каррера и дальше будет видеть, что он не понимает, о чём идет речь.
Но ещё круче после окончания матча выдавал президент ПАОКа Саввиди. Он должен быть знаком среднему любителю футбола в России как человек, который когда-то давал деньги на футбол в Ростове-на-Дону. Теперь он рулит в греческом футболе, иногда выбегает на поле с пистолетом. В общем, скучно такому товарищу в успокоившейся России середины десятых годов, поэтому и стал искать новую мотивацию на исторической родине.
– Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдем дальше. Все-таки нам противостоял "Спартак". И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.
– Вы довольны своей командой?
– Конечно! Доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника. Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.
– Болельщики пишут, что ПАОК поставил "автобус" и отбивался.
– Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше.
– Ваша версия: кто главный герой матча?
– ПАОК.
– Удивило, что соперник за игру не нанес ни одного удара в створ ворот?
– Могу только повториться: мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе.
Саввиди оказался не единственным, у кого были особенные счеты в этом матче. Игрок ПАОКа с украинским паспортом Хачериди не удержался и стал дразнить московскую публику, показывая им щитки с изображением флага Украины после победы. Этот момент запечатлил "Спорт-Экспресс", но футболист и не собирался стесняться подобного - он выложил фото и в свой инстаграм.
Как и в случае с албанскими орлами Шакири, видимо, серьёзных санкций ожидать не стоит.
Из футболистов московского "Спартака" единственный, кто решился выйти к журналистам и ответить на вопросы, стал Денис Глушаков. Россиянин был единственным и после "Анжи". Видимо, капитан теперь отдувается и перед прессой.
Главное, чтобы и на поле россиянину не пришлось отдуваться за всех. Без одного Адриано москвичи ни разу не смогли попасть в створ. А такого уже - "Спартак" наверняка не переживет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: livesport.ru
Противостояние между "Спартаком" и ПАОКом началось со скандала болельщиков. Наших в Салониках на стадион не пускали по причине запрета УЕФА, и греческие фанаты решили отыграться на журналистах, которые работали на игре. Тем, кто поддерживает "красно-белых", это очень не понравилось, в сети нашлось места даже прямым угрозам с формулировкой-де, мы вас ждем.
Но все обошлось спокойно. Не было ни скандалов, ни драк (по крайней мере тех, которые бы хоть кто-нибудь видел). Скорее всего и потому, что из Греции приехало всего лишь около 60 человек - совсем смешная цифра, чтоб устраивать какие-то карательные операции. А вот русских друзей ПАОКа из ЦСКА, которые хотели поддержать приятелей (ПАОК - "Партизан" - ЦСКА противостоит тройке "Спартак" - "Црвена" - "Олимпиакос") на трибуны просто не пустили. Решение было принято не руководством хозяев, так решили греки.
На секторе Спартака флаг Олимпиакоса #СпартакПАОК #SpartakPAOK pic.twitter.com/7Mu2DoIEqi— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) August 14, 2018
Это, конечно, не очень здорово, болеть против другой российской команды, но "спартаковцы" весной такой трюк проворачивали, организовывая саппорт за "Црвену" в игре с "армейцами", так что чего уж тут ковыряться с этикой?
Руководитель делегации греческих фанов попросил не пускать на гостевой сектор фанатов ЦСКА!#СпартакПАОК pic.twitter.com/sumOsPLng4— Yaro Susov (@yarosuso) August 14, 2018
Во время матча на центральных секторах был замечен Луческу-старший, который, как говорят, принимает непосредственное участие в жизни ПАОКа и активно помогает сыну тренировать команду. После матча в микст-зоне он не остановился. Судя по всему, его сына, который официально и тренирует ПАОК, эта ситуация немного раздражает. Накануне матча он категорично ушел от ответа на прямой вопрос:
– Общался ли я насчет игры со своим отцом? Вам дать его телефон? Лучше вы после пресс-конференции ему позвоните и спросите.
Но после ответного матча, конечно, всех куда больше интересовал комментарий главного тренера москвичей. К Массимо Каррере накопилось очень много за последнее время. Но вот только рулевой "красно-белых" в очередной раз не стал на них отвечать, явно защищая своих игроков так, что им самим должно стать неловко.
– Массимо, на данный момент Лига чемпионов просто не уровень "Спартака"?
– Прежде чем ответить, хочу сказать, что я горжусь командой и тем, что она показала на поле. В этих двух матчах у нас было 20 минут блэкаута, которые привели к поражению в первом матче. Сегодня я не могу ничего предъявить команде, мы играли 70 минут в меньшинстве и сделали все для победы. Поэтому ни на что не могу жаловаться.
– Есть, что предъявить человеку, который вынудил команду играть вдесятером 70 минут?
– Нет, потому что по ходу игры я не видел момента, не знаю, что там было. Адриано всегда отдавался команде на 100%, я не могу карать его.
Получилась такая сомнительная штука - "Спартак" вылетел от команды, которая (давайте говорить прямо) была явным андердогом, а итальянец гордится командой. Но дальше стало ещё хуже.
– Не кажется, что Промес потерял мотивацию в России? Особенно после вылета из Лиги чемпионов?
– Порой я не могу понять ваших вопросов. По какой причине ты мне задаешь этот вопрос? Потому что он не забил? Квинси сегодня показал мотивацию. То, как он действовал против соперников, боролся за мяч. На эти моменты я обращаю внимание, - и стало понятно, что вразумительных ответов и не будет. Массимо продолжит носиться вокруг игроков, словно вокруг маленьких детей, чтобы - не дай Бог - ни одно неосторожное слово их не обидело.
Ведь ответ насчет вопроса по поводу Промеса - это вообще пустая отговорка. Проблемы Промеса не в том, что он не забивает, об этом никто и не говорил, а в том, что бешеный кураж, от которого раньше Квинси выдавал магию, исчез. Но Каррера и дальше будет видеть, что он не понимает, о чём идет речь.
Саввиди: "Выход в ранд плей-офф Лиги чемпионов? Главное, что "Спартак" прошли!"#СпартакПАОК pic.twitter.com/vXq2H5zzEa— Yaro Susov (@yarosuso) August 14, 2018
Но ещё круче после окончания матча выдавал президент ПАОКа Саввиди. Он должен быть знаком среднему любителю футбола в России как человек, который когда-то давал деньги на футбол в Ростове-на-Дону. Теперь он рулит в греческом футболе, иногда выбегает на поле с пистолетом. В общем, скучно такому товарищу в успокоившейся России середины десятых годов, поэтому и стал искать новую мотивацию на исторической родине.
– Мне не верится, что мы прошли "Спартак". Честно скажу, у меня не было уверенности, что мы пройдем дальше. Все-таки нам противостоял "Спартак". И игра, как и соперник, были непредсказуемыми до последней секунды.
– Вы довольны своей командой?
– Конечно! Доволен, потому что мы реально переиграли "Спартак". Отдельно хочу сказать, что красно-белые, да и все мы, если честно, неправильно повели себя после первой встречи. Было вылито столько грязи, что это не красит ни нас, ни нашего соперника. Но признаюсь – мне очень хотелось, чтобы "Спартак" был унижен на своем переполненном стадионе. В итоге он и получил это унижение.
– Болельщики пишут, что ПАОК поставил "автобус" и отбивался.
– Пусть пишут, что хотят. Мы выкинули из Лиги чемпионов "Спартак" и двигаемся дальше.
– Ваша версия: кто главный герой матча?
– ПАОК.
– Удивило, что соперник за игру не нанес ни одного удара в створ ворот?
– Могу только повториться: мне приятно, что "Спартак" унижен на своем полном стадионе.
Саввиди оказался не единственным, у кого были особенные счеты в этом матче. Игрок ПАОКа с украинским паспортом Хачериди не удержался и стал дразнить московскую публику, показывая им щитки с изображением флага Украины после победы. Этот момент запечатлил "Спорт-Экспресс", но футболист и не собирался стесняться подобного - он выложил фото и в свой инстаграм.
Как и в случае с албанскими орлами Шакири, видимо, серьёзных санкций ожидать не стоит.
Из футболистов московского "Спартака" единственный, кто решился выйти к журналистам и ответить на вопросы, стал Денис Глушаков. Россиянин был единственным и после "Анжи". Видимо, капитан теперь отдувается и перед прессой.
Главное, чтобы и на поле россиянину не пришлось отдуваться за всех. Без одного Адриано москвичи ни разу не смогли попасть в створ. А такого уже - "Спартак" наверняка не переживет.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: livesport.ru
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