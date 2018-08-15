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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Алексей Спиридонов: после слов президента ПАОКа обидно вдвойне
Российский волейболист казанского "Зенита" и болельщик футбольного "Спартака" Алексей Спиридонов подчеркнул, что вылет столичного клуба из Лиги чемпионов стал обиднее после резких слов владельца ПАОК Ивана Саввиди.
"Президент ПАОК после игры сказал, что он счастлив унизить "Спартак" на его поле. После таких слов обидно, конечно, вдвойне. Надо было тем более жестко выносить ПАОК. Не знаю, что со "Спартаком" произошло. Может, перегорели. Оправданий "Спартаку" никаких не может быть, хоть играли вдесятером или вдевятером.
Нанести ноль ударов в створ ворот для команды, которая ставит перед собой самые высокие цели, это как минимум неправильно. Тульский "Арсенал" вон играл вдесятером (в матче чемпионата России против "Ахмата") и смог три гола забить. Понятно, что уровень ПАОК и "Ахмата" разный, но и "Арсенал" - далеко не "Спартак", - цитирует Спиридонова "Р-Спорт".
"Президент ПАОК после игры сказал, что он счастлив унизить "Спартак" на его поле. После таких слов обидно, конечно, вдвойне. Надо было тем более жестко выносить ПАОК. Не знаю, что со "Спартаком" произошло. Может, перегорели. Оправданий "Спартаку" никаких не может быть, хоть играли вдесятером или вдевятером.
Нанести ноль ударов в створ ворот для команды, которая ставит перед собой самые высокие цели, это как минимум неправильно. Тульский "Арсенал" вон играл вдесятером (в матче чемпионата России против "Ахмата") и смог три гола забить. Понятно, что уровень ПАОК и "Ахмата" разный, но и "Арсенал" - далеко не "Спартак", - цитирует Спиридонова "Р-Спорт".
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