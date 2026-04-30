"Шахтёр" проиграл "Кристал Пэлас" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций

Английский "Кристал Пэлас" добился выездной победы над "Шахтёром" в первом матче полуфинала Лиги конференций - встреча завершилась со счётом 3:1.

Фото: УЕФА

Лондонцы быстро вышли вперёд благодаря голу Исмаилы Сарра уже в дебюте игры. После перерыва украинская команда восстановила равновесие - отличился Олег Очеретько. Однако затем "Кристал Пэлас" вновь перехватил инициативу: Даити Камада вернул гостям преимущество, а Йёрген Странн Ларсен закрепил результат в концовке встречи.



Вторая игра противостояния состоится 7 мая.