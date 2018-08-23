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"Янг Бойз" сыграл вничью с загребским "Динамо", АЕК победил венгерский "Види"

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"Янг Бойз" (Швейцария) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) - 1:1 (1:1)

Голы: Мбабу, 2 (1:0). Оршич, 39 (1:1).

"Янг Бойз": фон Балльмос, Вютрих, Бенито, Мбабу, фон Берген, Саного, Соу, Сулеймани, Фасснахт (Эбишер, 70), Оаро, Нгамале (Нсаме, 81).

"Динамо": Загорац, Дилавер, Теофиль-Катрин, Леовац, Стоянович, Хайрович (Кондзер, 83), Адеми, Гояк, Оршич, Гавранович (Будимир, 74), Ольмо (Шуньич, 86).

"Види" (Венгрия) - АЕК (Греция) - 1:2 (0:1)

Голы: Клонаридис, 34 (0:1). Бакасетас, 49 (0:2). Лазович, 67 (1:2).

"Види": Ковачик, Пауло Винисиус, Юхас, Стопира, Него, Ковач, Хаджич, Хусти, Николов (Щепович, 54), Лазович, Фиола.

АЕК: Баркас, Бакакис, Ламбропулос, Иконому, Хульт, Галанопулос (Алеф, 66), Симойнш, Манталос, Клонаридис (Элдер Лопеш, 82), Ливая (Понсе, 86), Бакасетас.
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