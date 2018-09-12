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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Комиссия УЕФА завершила инспекцию "Лужников"
Комиссия УЕФА завершила двухдневную инспекцию "Лужников" на предмет проведения на стадионе матчей Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что ЦСКА направил запрос в УЕФА с просьбой проводить домашние матчи еврокубка в "Лужниках".
ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов сыграет дома с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября).
Ранее стало известно, что ЦСКА направил запрос в УЕФА с просьбой проводить домашние матчи еврокубка в "Лужниках".
ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов сыграет дома с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября).
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