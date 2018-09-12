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Комиссия УЕФА завершила инспекцию "Лужников"

Комиссия УЕФА завершила двухдневную инспекцию "Лужников" на предмет проведения на стадионе матчей Лиги чемпионов, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что ЦСКА направил запрос в УЕФА с просьбой проводить домашние матчи еврокубка в "Лужниках".

ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов сыграет дома с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября).
Теги: ЦСКА
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