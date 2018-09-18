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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Павел Врба: ЦСКА очень молод, но очень силен
Главный тренер "Виктории" Павел Врба поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, который пройдет завтра, 19 сентября, в Чехии.
- Летом ЦСКА отпустил и пригласил много игроков, ушел из команды Александр Головин. Все это можно считать преимуществом для "Виктории"?
- Не знаю, хорошо это или нет, но Головин получил исключительное предложение. Как и ЦСКА, поэтому трансфер и состоялся. У меня есть свои заметки о лучших игроках, которых я уже отмечал пять лет назад, когда мы играли с ЦСКА в первый раз. Конечно, у этого клуба появляется хорошая молодежь, за которой тоже нужно следить. Но сейчас нас ждет другой матч, а ЦСКА - это ЦСКА, очень хорошая команда.
- "Виктория" идет в лидерах чемпионата Чехии и не испытывает серьезных проблем с травмами, как у ЦСКА. В связи с этим можно назвать вашу команду фаворитом в этом противостоянии?
- Думаю, что у армейцев достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Повторюсь, возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч.
- Потери Эрнандеса и Магнуссона должны сыграть вам на руку.
- Это игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита.
"Спорт-Экспресс"
- Летом ЦСКА отпустил и пригласил много игроков, ушел из команды Александр Головин. Все это можно считать преимуществом для "Виктории"?
- Не знаю, хорошо это или нет, но Головин получил исключительное предложение. Как и ЦСКА, поэтому трансфер и состоялся. У меня есть свои заметки о лучших игроках, которых я уже отмечал пять лет назад, когда мы играли с ЦСКА в первый раз. Конечно, у этого клуба появляется хорошая молодежь, за которой тоже нужно следить. Но сейчас нас ждет другой матч, а ЦСКА - это ЦСКА, очень хорошая команда.
- "Виктория" идет в лидерах чемпионата Чехии и не испытывает серьезных проблем с травмами, как у ЦСКА. В связи с этим можно назвать вашу команду фаворитом в этом противостоянии?
- Думаю, что у армейцев достаточно сильный состав, хотя верно, что они недавно потеряли некоторых важных игроков из-за травм. Повторюсь, возможности и уровень ЦСКА очень серьезные. Не думаю, что эта команда будет слабее нас, знаю, что нас ждет сложный матч.
- Потери Эрнандеса и Магнуссона должны сыграть вам на руку.
- Это игроки стартового состава. Может быть, из-за их повреждений состав немного ослаблен. Но ЦСКА настолько силен, что справится с этим. Команда показала в последнем матче, где потеряла двух игроков в первом тайме, но все же выиграла со счетом 3:0. Мы знаем сильные стороны. Хорошие исполнители и организованная защита.
"Спорт-Экспресс"
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