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"Ливерпуль" обыграл "ПСЖ" благодаря голу в компенсированное время

"Ливерпуль" в захватывающем матче оказался сильнее "ПСЖ".

Лига чемпионов

Групповой этап

1-й тур

"Ливерпуль" (Англия) – "ПСЖ" (Франция) 3:2

Голы: 1:0 – 30 Старридж, 2:0 – 36, пенальти Милнер, 2:1 – 40 Менье, 2:2 – 83 Мбаппе, 3:2 - 90 Фирмино

"Ливерпуль" – Алиссон, Гомес, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Милнер, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72).

"ПСЖ" - Ареоля, Тиаго Силва, Маркиньос, Бернат, Кимпембе, Ди Мария (Шупо-Мотинг, 80), Рабьо, Менье, Неймар, Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80).

Предупреждения: ван Дейк (27), Менье (45).
Теги: Ливерпуль ПСЖ
Вчера, 23:58
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(5)
№2 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 00:14) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
пока, видимо, лучший матч 1 тура ЛЧ...
- какая связка: Неймар-Кавани-Мбаппе... а Команда никак не могет smirk
-- Парижу нужно взять курс Сити, благо с деньгами норм ;)


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 00:01) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот так вам...
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
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