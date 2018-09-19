Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:34
Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
14:44
Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" (7)
Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" (7)
14:30
"Зенит" отправился в Копенгаген (1)
"Зенит" отправился в Копенгаген (1)
13:53
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (33)
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (33)
13:30
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (4)
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (4)
10:03
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
08:14
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива" (8)
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА после поражения "Локомотива" (8)
Молодежка ЦСКА разошлась миром с чешской "Викторией" в Юношеской Лиге УЕФА
Молодежная команда ЦСКА сыграла вничью с чешской "Викторией Пльзень" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Матч, проходивший в Чехии, закончился со счетом 1:1. В составе "армейской» команды мяч забил а 42-й минуте Данила Янов, у хозяев с пенальти во втором тайме отличился Томаш Кепы.
ЦСКА: Зириков, Елеев (Федоров, 85), Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Савинов (Конюхов, 46), Янов, Жиронкин, Шаповалов (Попов, 46).
Основные команды "Виктории Пльзень" и ЦСКА сыграют в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 19 сентября. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
Матч, проходивший в Чехии, закончился со счетом 1:1. В составе "армейской» команды мяч забил а 42-й минуте Данила Янов, у хозяев с пенальти во втором тайме отличился Томаш Кепы.
ЦСКА: Зириков, Елеев (Федоров, 85), Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Савинов (Конюхов, 46), Янов, Жиронкин, Шаповалов (Попов, 46).
Основные команды "Виктории Пльзень" и ЦСКА сыграют в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 19 сентября. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.