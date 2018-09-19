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Молодежка ЦСКА разошлась миром с чешской "Викторией" в Юношеской Лиге УЕФА

Молодежная команда ЦСКА сыграла вничью с чешской "Викторией Пльзень" в матче первого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Матч, проходивший в Чехии, закончился со счетом 1:1. В составе "армейской» команды мяч забил а 42-й минуте Данила Янов, у хозяев с пенальти во втором тайме отличился Томаш Кепы.

ЦСКА: Зириков, Елеев (Федоров, 85), Захаров, Карпов, Игнатович, Тикнизян, Марадишвили, Савинов (Конюхов, 46), Янов, Жиронкин, Шаповалов (Попов, 46).

Основные команды "Виктории Пльзень" и ЦСКА сыграют в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сегодня, 19 сентября. Матч начнётся в 22:00 по московскому времени.
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 16:22
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