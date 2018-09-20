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Фернадес и Влашич - лучшие, центральные защитники и опорник - слабоваты. Оценки ЦСКА по итогам матча в Пльзени
"Армейцы" выдали два разных по качеству и содержанию тайма, вырвав ничью только в добавленное время. Rusfootball.info оценивает действия игроков команды Виктора Гончаренко.
Акинфеев - 3.0. Вратарь спас ЦСКА от пропущенного гола на 10-й минуте и спокойно поймал мяч после дальнего удара в середине второго тайма, но больше мы ничего отметить не можем. С одной стороны, в пропущенных голах нет особой вины Акинфеева. С другой стороны, всего лишь 1 по-настоящему серьезный сейв при четырех ударах соперника не самый выдающийся показатель.
Фернандес - 4.5. В самом начале встречи Марио прервал опасную атаку 4 в 2 и в дальнейшем был полезен в обороне. Конечно, стоит отметить, что в конце первого тайма с его фланга начали приходить моменты, но опасными их назвать сложно. Во втором тайме Фернандес стал активнее подключаться к атакам, что в итоге и принесло ЦСКА положительный результата. Во-первых, скажем, что он принял активное участие в том голе, который абсолютно несправедливо отменил Бенуа Бастьен. Во-вторых, заметим и запомним, что именно Марио заработал пенальти, с которого Влашич сравнял счет.
Бекао - 3.0, Чернов - 3.0. За центр обороны в первые 20-25 минут было, откровенно говоря, страшно. Раз за разом игрокам "Виктории" удавалось быть быстрее, выше и сильнее Бекао и Чернова. Бразилец, например, упустил Крменчика на 10-й минуте, а россиянин совершил фол, после которого был забит первый гол в ворота Акинфеева. Плюс к этому именно Чернов не смог помешать Крменчику забить. После перерыва центральные защитники ЦСКА стали играть лучше, но и "чехи" были уже не так хороши и настойчивы.
Набабкин - 3.0. Сегодня Кирилл был задействован на двух позициях. В первом тайме он был в центре вместе с Бекао и Черновым, а во втором перешел на левый край. Безусловно, после перерыва его игра стала лучше. В частности, он помог Влашичу в эпизоде с первым голом "армейцев". Но мы не можем забыть тот факт, что именно из-под Набабкин был забит второй гол чешской команды.
Ефремов - 2.0. Получил желтую карточку уже на четвертой минуте. Далее еще несколько раз нарушал правила, поскольку не успевал за игроками "Виктории" или просто проигрывал им борьбу. В эпизоде с первым голом чешской команды Ефремов не смог оказаться первым на мяче и позволил сделать голевую передачу. Его замена в перерыве выглядит достаточно резонной.
Бийол - 2.5. Обилие опасных атак "Виктории" через центральную зону стало возможным в том числе "благодаря" слабой игре опорника. Бийол позволял "чехам" слишком много. При этом он часто фолил, за что в конечном итоге и получил желтую карточку. До уровня Вернблума словенцу, конечно, пока еще далеко.
Обляков - 3.0. В начале своего дебютного матча в Лиге Чемпионов Ваня совершал много неточных передач вперед. Особенно бросались в глаза неудачные кроссы на забегавших крайних защитников. Но затем Обляков освоился и вот уже идет 39-й минута, когда он своевременно разгоняет атаку, которая завершается ударом Чалова. После перерыва имел хороший момент забить, но пробил выше ворот из выгодной позиции.
Влашич - 4.5. В первом тайме был малозаметен, что характерно отражает статистика его встреч с мячом - из полевых игроков меньше касаний, чем у Влашича, было только у Чалова. Правда, была одна комбинация с участием хорвата, которая заслуживает похвалы. Но все-таки его действия после перерыва достойны куда большего внимания. Здесь он начал раздавать обостряющие передачи, начал делать забросы в штрафную, начал активнее себя проявлять. Голевой пас на Чалова не заставил себя долго ждать. Влашич очень старался сделать еще одну результативную передачу или забить с игры, но ему удалось отличиться только голом с пенальти. Впрочем, мы же не против - важность взятия ворот на последних минутах крайне сложно переоценить.
Дзагоев - 3.5. Алан активно провел первые минуты, но затем вместе со своей командой ушел в тень "Виктории". Вернулся на свет Дзагоев уже после пропущенного гола. На 33-й минуте он нанес пристрелочный удар, а спустя несколько мгновений здорово открылся в штрафной, и только неточная передача Чалова лишила его возможности получить мяч. Но были у Алана и неудачные действия. В эпизоде со вторым голом он дал сопернику подобрать мяч и не смог помешать сделать результативную подачу. Во втором тайме запомнилась его потеря в центре поля, приведшая к опасному моменту. Впрочем, заменяться Дзагоев мог с голевой передачей в своем активе, ведь его мягкая скидка грудью на Облякова была идеальной, но Ваня умудрился пробить сильно выше ворот.
Чалов - 4.0. В сегодняшней игре Федор был достаточно хорош. Впервые он пробил уже на 12-й минуте. Затем взял небольшую паузу, но напомнил о себе за несколько минут до перерыва, нанеся красивейший удар с линии штрафной, который с трудом был переведен вратарем "Виктории" на угловой. После перерыва Чалов классно сыграл на опережение и отыграл первый мяч. Но высшую оценку ему поставить было бы неправильно, поскольку в подыгрыше Федор ошибался и иногда губил атаки неточными передачами.
Ахметов - 3.0. Вышел на поле после перерыва, но сложно сказать, что именно он стал катализатором позитивных изменений в игре ЦСКА. Хотя давайте не будем забывать, что с его выходом Гончаренко изменил схему. А что, как не это, поспособствовало улучшению качества футбола в исполнении "армейцев". Возвращаясь к Ахметову, вспомним, что он пробовал пуститься в дриблинг, но терял мяч. В одном из эпизодов он получил желтую карточку за игру рукой, и после розыгрыша назначенного штрафного у ворот ЦСКА было очень опасно. Справедливости ради отметим, что Ильзат с помощью рикошета от Жамалетдинова забил вполне легитимный гол, но Бенуа Бастьен несправедливо отнял его у молодого полузащитника.
Жамалетдинов - 4.0. Тимур появился на поле за 20 минут до конца встречи и очень неплохо себя проявил. На 82-й минуте он классно принял мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил - вратарю пришлось спасать "Викторию". При этом, как мы уже говорили чуть-чуть выше, именно от него мяч залетел в ворота после удара Ахметова. Если бы не помощник главного судьи, располагающийся за воротами, Жамалетдинов стал бы одним из главных авторов победы ЦСКА. Другое дело, конечно, что история не терпит сослагательного наклонения.
Сигурдссон - 4.0. Вышел на поле на 81-й минуте, передал записку Бийолу и сходу получил желтую карточку. Казалось бы, характеристика не самая лучшая, но сейчас мы понимаем, что Сигурдссон смог отлично ворваться в игру. Во-первых, та самая записка наверняка позволила донести важную мысль от Гончаренко. Во-вторых, предупреждение ведь было получено за излишние желание забить гол. Именно с желанием, с хорошей спортивной злостью и наглостью исландец вышел на замену. Итоговая ничья абсолютно точно и его заслуга тоже.
Заглавное фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Акинфеев - 3.0. Вратарь спас ЦСКА от пропущенного гола на 10-й минуте и спокойно поймал мяч после дальнего удара в середине второго тайма, но больше мы ничего отметить не можем. С одной стороны, в пропущенных голах нет особой вины Акинфеева. С другой стороны, всего лишь 1 по-настоящему серьезный сейв при четырех ударах соперника не самый выдающийся показатель.
Фернандес - 4.5. В самом начале встречи Марио прервал опасную атаку 4 в 2 и в дальнейшем был полезен в обороне. Конечно, стоит отметить, что в конце первого тайма с его фланга начали приходить моменты, но опасными их назвать сложно. Во втором тайме Фернандес стал активнее подключаться к атакам, что в итоге и принесло ЦСКА положительный результата. Во-первых, скажем, что он принял активное участие в том голе, который абсолютно несправедливо отменил Бенуа Бастьен. Во-вторых, заметим и запомним, что именно Марио заработал пенальти, с которого Влашич сравнял счет.
Бекао - 3.0, Чернов - 3.0. За центр обороны в первые 20-25 минут было, откровенно говоря, страшно. Раз за разом игрокам "Виктории" удавалось быть быстрее, выше и сильнее Бекао и Чернова. Бразилец, например, упустил Крменчика на 10-й минуте, а россиянин совершил фол, после которого был забит первый гол в ворота Акинфеева. Плюс к этому именно Чернов не смог помешать Крменчику забить. После перерыва центральные защитники ЦСКА стали играть лучше, но и "чехи" были уже не так хороши и настойчивы.
Набабкин - 3.0. Сегодня Кирилл был задействован на двух позициях. В первом тайме он был в центре вместе с Бекао и Черновым, а во втором перешел на левый край. Безусловно, после перерыва его игра стала лучше. В частности, он помог Влашичу в эпизоде с первым голом "армейцев". Но мы не можем забыть тот факт, что именно из-под Набабкин был забит второй гол чешской команды.
Ефремов - 2.0. Получил желтую карточку уже на четвертой минуте. Далее еще несколько раз нарушал правила, поскольку не успевал за игроками "Виктории" или просто проигрывал им борьбу. В эпизоде с первым голом чешской команды Ефремов не смог оказаться первым на мяче и позволил сделать голевую передачу. Его замена в перерыве выглядит достаточно резонной.
Бийол - 2.5. Обилие опасных атак "Виктории" через центральную зону стало возможным в том числе "благодаря" слабой игре опорника. Бийол позволял "чехам" слишком много. При этом он часто фолил, за что в конечном итоге и получил желтую карточку. До уровня Вернблума словенцу, конечно, пока еще далеко.
Обляков - 3.0. В начале своего дебютного матча в Лиге Чемпионов Ваня совершал много неточных передач вперед. Особенно бросались в глаза неудачные кроссы на забегавших крайних защитников. Но затем Обляков освоился и вот уже идет 39-й минута, когда он своевременно разгоняет атаку, которая завершается ударом Чалова. После перерыва имел хороший момент забить, но пробил выше ворот из выгодной позиции.
Влашич - 4.5. В первом тайме был малозаметен, что характерно отражает статистика его встреч с мячом - из полевых игроков меньше касаний, чем у Влашича, было только у Чалова. Правда, была одна комбинация с участием хорвата, которая заслуживает похвалы. Но все-таки его действия после перерыва достойны куда большего внимания. Здесь он начал раздавать обостряющие передачи, начал делать забросы в штрафную, начал активнее себя проявлять. Голевой пас на Чалова не заставил себя долго ждать. Влашич очень старался сделать еще одну результативную передачу или забить с игры, но ему удалось отличиться только голом с пенальти. Впрочем, мы же не против - важность взятия ворот на последних минутах крайне сложно переоценить.
Дзагоев - 3.5. Алан активно провел первые минуты, но затем вместе со своей командой ушел в тень "Виктории". Вернулся на свет Дзагоев уже после пропущенного гола. На 33-й минуте он нанес пристрелочный удар, а спустя несколько мгновений здорово открылся в штрафной, и только неточная передача Чалова лишила его возможности получить мяч. Но были у Алана и неудачные действия. В эпизоде со вторым голом он дал сопернику подобрать мяч и не смог помешать сделать результативную подачу. Во втором тайме запомнилась его потеря в центре поля, приведшая к опасному моменту. Впрочем, заменяться Дзагоев мог с голевой передачей в своем активе, ведь его мягкая скидка грудью на Облякова была идеальной, но Ваня умудрился пробить сильно выше ворот.
Чалов - 4.0. В сегодняшней игре Федор был достаточно хорош. Впервые он пробил уже на 12-й минуте. Затем взял небольшую паузу, но напомнил о себе за несколько минут до перерыва, нанеся красивейший удар с линии штрафной, который с трудом был переведен вратарем "Виктории" на угловой. После перерыва Чалов классно сыграл на опережение и отыграл первый мяч. Но высшую оценку ему поставить было бы неправильно, поскольку в подыгрыше Федор ошибался и иногда губил атаки неточными передачами.
Ахметов - 3.0. Вышел на поле после перерыва, но сложно сказать, что именно он стал катализатором позитивных изменений в игре ЦСКА. Хотя давайте не будем забывать, что с его выходом Гончаренко изменил схему. А что, как не это, поспособствовало улучшению качества футбола в исполнении "армейцев". Возвращаясь к Ахметову, вспомним, что он пробовал пуститься в дриблинг, но терял мяч. В одном из эпизодов он получил желтую карточку за игру рукой, и после розыгрыша назначенного штрафного у ворот ЦСКА было очень опасно. Справедливости ради отметим, что Ильзат с помощью рикошета от Жамалетдинова забил вполне легитимный гол, но Бенуа Бастьен несправедливо отнял его у молодого полузащитника.
Жамалетдинов - 4.0. Тимур появился на поле за 20 минут до конца встречи и очень неплохо себя проявил. На 82-й минуте он классно принял мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил - вратарю пришлось спасать "Викторию". При этом, как мы уже говорили чуть-чуть выше, именно от него мяч залетел в ворота после удара Ахметова. Если бы не помощник главного судьи, располагающийся за воротами, Жамалетдинов стал бы одним из главных авторов победы ЦСКА. Другое дело, конечно, что история не терпит сослагательного наклонения.
Сигурдссон - 4.0. Вышел на поле на 81-й минуте, передал записку Бийолу и сходу получил желтую карточку. Казалось бы, характеристика не самая лучшая, но сейчас мы понимаем, что Сигурдссон смог отлично ворваться в игру. Во-первых, та самая записка наверняка позволила донести важную мысль от Гончаренко. Во-вторых, предупреждение ведь было получено за излишние желание забить гол. Именно с желанием, с хорошей спортивной злостью и наглостью исландец вышел на замену. Итоговая ничья абсолютно точно и его заслуга тоже.
Заглавное фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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