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Леонардо Бонуччи - про удаление Роналду: это рядовое столкновение

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи не согласен с решением арбитра удалить форварда туринского клуба Криштиану Роналду в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0).

Португалец получил прямую красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.

"Это рядовое столкновение. Мурильо сам положил руки на Роналду, а тот отреагировал. Разумеется, он рассердился, но судья увидел то, что увидел. Это было неприятно", - цитирует итальянца Football Italia.
Теги: Бонуччи Роналду Ювентус Валенсия
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