Новости партнеров

ЦСКА – лидер 1-го тура Лиги чемпионов по количеству и качеству единоборств

ЦСКА в матче в группового этапа Лиги чемпионов с "Викторией" показал лучший процент выигранных единоборств – 61% (95 из 156) среди всех команд на групповом этапе, сообщает InStat.

Полузащитник армейцев Никола Влашич создал четыре голевых момента, что также является лучшим показателем среди всех футболистов, принимавших участие в матчах тура.

InStat.
Теги: ЦСКА Виктория П
Сегодня, 09:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
12
(6)
№12 Написал: Apant1 (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (0)
online

Лига чемпионов пока не наш уровень, вернее совсем не наш уровень, можно конечно тешить себя статистическими достижениями, если не смотреть матчи настоящих клубов, прошедшие днём ранее
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№11 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая статистика!Гончаренко-молодец:хорошо игру поставил и игроки борятся и бьются.
Учитесь,поросята.Именно это называется командным ДУХОМ,а отнюдь не ваши постоянные понты про эту эфимерную для вашей команды субстанцию...
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№10 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:45) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: cska1971
Для начала - со Спартаком...

Правильно. Кот дал установку с Спартаком. команде. Гончаренко заорал - почему на базе кот?. Игроки гладили кота- простая приблуда, приходит к матчу всегда. Такая реальность.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№9 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:27) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: diego milito 22
С таким же настроем и на матч с "Реалом".


Для начала - со Спартаком...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:21) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Thriller
Если после греков и чеченцев заросло конечно...

У них после 0-7 калитку поставили и регулярно меняют.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: капля никотина
Xyя се - такой текст надо под гусли исполнять

Прекрасно. А то столько розовых соплей, учитель!. Кот подошел к тренеру. Купил, точнее оторвал от бомжа. искреннее уважение . Шо это кот?- Галстук с брюликом. Кот даже присел. Это Вам, сэр. Чиста от бомжей.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Thriller (Сегодня, 10:44) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
капля никотина,
Смотри, чтобы сегодня вам очко не вырвали, клоун. Если после греков и чеченцев заросло конечно...


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:36) #
  • -9
  •  (15)

Цитата: molot327
Добрая весть о нашем ЦСКА!

Xyя се - такой текст надо под гусли исполнять - "добрая весть, братЫ - переможили супостата в дальних землях наши богатыри......".

Одно мешает этой древнерусской удивительной идиллии - девятипальцевый поганый жид в хозяевах былинных гусляров.

А так все четко.

Поздравляем кстати с вырванным очком
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№4 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:24) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Добрая весть о нашем ЦСКА! blush


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№3 Написал: Thriller (Сегодня, 10:21) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
diego milito 22,
на ПАОК свиноухим настроя не хватило, теперь опробуют себя на великом Рапиде)


--------------------
Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:06) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
С таким же настроем и на матч с "Реалом".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 10:00) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Молодцы!!! Так держать!
Главное виден характер и желание биться и побеждать.


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.