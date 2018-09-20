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Никола Влашич: мы показали характер и увезли ничью из Чехии

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич после ничьей с "Викторией" (2:2) в первом туре группового этапа Лиги Европы посетовал на спорные судейское решения.

"Могли взять и три очка. Однако в любом случае это хорошо, когда ты отыгрываешь два мяча. Это большое достижение. Поймите, совсем непросто играть на выезде и получать два гола еще в первом тайме.

Мы показали характер и увозим ничью из Чехии. Хотя вполне могли и выиграть, если бы не спорные решения судьи", - сказал хорват.

СЭ
Теги: ЦСКА Влашич Виктория П
Сегодня, 10:57
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9
(1)
№9 Написал: Thriller (Сегодня, 11:56) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
diego milito 22,
Дурак, Рапид на 75 месте, вы на 106, прикинь они в ахуе)


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Береги соперник сраку, ЦСКА идёт в атаку! :)
Регистрация: 5.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 11:41) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Этого надо закрывать - гарантия нужного нам результата


Говорят даже хороший презерватив не дает 100% результата... Может тебе надо два одевать?
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:34) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Spartacus1971
а чему я так и не понял

Чтобы понять, надо иметь, чем понимать. Так что не напрягайся, отдыхай... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:22) #
  • -9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
В Рейтинге УЕФА ЦСКА- 31 место, "Виктория Пльзень"- 48 место. И радуется, что сыграли вничью даже не с равным соперником, а намного слабейшим.


Да дело даже не в этом,так приподносят это болелы коней,я вчера столько смеялся.Вот мы когда сыграли в ничью с ливером,это другое дело.А они вчера так радовались,а чему я так и не понял,вообще-то это грустно должно быть,это же не топ команда,а колхоз.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№5 Написал: EMDM (Сегодня, 11:15) #
  • +9
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
В Рейтинге УЕФА ЦСКА- 31 место, "Виктория Пльзень"- 48 место. И радуется, что сыграли вничью даже не с равным соперником, а намного слабейшим.

Ну тыж понимаешь, что рейтинг - это всего лишь цифры!? Рубину же не помешало обыграть Барсу? Или сборной Греции стать чемпионами Европы в 2004.

Да и кто радуется? Никто не радуется. Довольны ничьей лишь потому что пропустили в самом начале 2 мяча не обязательных. Плюс 2 мяча отменили. Поэтому ничья - это хорошо в данном случае!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 11:14) #
  • +6
  •  (8)

Цитата: diego milito 22
В Рейтинге УЕФА ЦСКА- 31 место, "Виктория Пльзень"- 48 место. И радуется, что сыграли вничью даже не с равным соперником, а намного слабейшим.

какой ты нудный а чему вы радуетесь 9 чемпиоств с 1992 по2001 год когда в стране рпзруха и бабки вкладываются в великую и народную о остальных их нет на международном уровне полные нули несколько не плохих игр не приведших ни к чему появились реальные соперники команд 5 -результат 1 чемпионство за 16 лет видимо вся радость в том что у вас большая куча -почти 10 миллионов болел -это все
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:07) #
  • -11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Рейтинге УЕФА ЦСКА- 31 место, "Виктория Пльзень"- 48 место. И радуется, что сыграли вничью даже не с равным соперником, а намного слабейшим.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Очень годный игрок для РПЛ,он один сильнее всех игроков чехов.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:00) #
  • -3
  •  (11)

Этого надо закрывать - гарантия нужного нам результата
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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