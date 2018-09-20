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Никола Влашич: в перерыве в раздевалке ЦСКА эмоции зашкаливали

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями после матча 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень (2:2).

"В ЦСКА слишком много молодых футболистов, которые только дебютировали в Лиге чемпионов. Возможно, они чуть-чуть побаивались и это стало причиной столь невзрачного начала встречи.

Но в перерыве мы переговорили в раздевалке и поняли, в чем надо прибавить. Разговор был эмоциональный, но исключительно в позитивном ключе. Вообще эмоции зашкаливали, ведь стояла задача встряхнуть команду, чтобы у ребят загорелись глаза", - сказал Влашич.

СЭ
Теги: Влашич ЦСКА Виктория П
Сегодня, 12:12
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№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:54) #
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online

doljen priznat, cska viglyadet ochen dostoino. raznoobrazno igraet komanda
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:28) #
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Болеет за:
ЦСКА
Так держать, ЦСКА! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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