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"Хоффенхайм" - "Манчестер Сити": Компани заменил Зинченко в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Хоффенхайма" и "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо, Сане, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро.

"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Хоогма, Акпогума, Бренет, Гриллич, Кадержабек, Бельфодиль, Демирбай, Солои, Жоэлинтон.
Теги: Хоффенхайм Манчестер Сити
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