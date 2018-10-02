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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
Гильерме: не знаю, почему "Шальке" плохо стартовал в чемпионате, но ЛЧ - другой турнир (видео) (1)
16:47
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России (8)
13:35
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо" (21)
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Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть (3)
11:53
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
Секретарь посольства ФРГ в России: приложим все усилия, чтобы Евро 2024 прошло также качественно как ЧМ-2018
"Хоффенхайм" - "Манчестер Сити": Компани заменил Зинченко в стартовом составе
Стали известны стартовые составы "Хоффенхайма" и "Манчестер Сити" на матч Лиги чемпионов.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо, Сане, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Хоогма, Акпогума, Бренет, Гриллич, Кадержабек, Бельфодиль, Демирбай, Солои, Жоэлинтон.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Лапорт, Отаменди, Гюндоган, Фернандиньо, Сане, Давид Сильва, Стерлинг, Агуэро.
"Хоффенхайм": Бауманн, Пош, Хоогма, Акпогума, Бренет, Гриллич, Кадержабек, Бельфодиль, Демирбай, Солои, Жоэлинтон.
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