Дэвид Бекхэм посетит матч "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм посетит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "красными дьяволами" и "Валенсией".Англичанин выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 год.