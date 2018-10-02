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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Дэвид Бекхэм посетит матч "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм посетит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "красными дьяволами" и "Валенсией".
Англичанин выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 год.
Англичанин выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 год.
? Look who's here! #UCL #MUFC— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2018
? IG: David Beckham pic.twitter.com/ppJ0QRzJVP
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