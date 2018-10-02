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Дэвид Бекхэм посетит матч "Манчестер Юнайтед" - "Валенсия"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм посетит матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "красными дьяволами" и "Валенсией".

Англичанин выступал за "МЮ" с 1993 по 2003 год.

Теги: Бекхэм Манчестер Юнайтед Валенсия
Сегодня, 21:15
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