"Говорить сейчас об уходе неэтично. "Зенит" борется за чемпионский титул. Я уважаю "Зенит", - заявил Гарсия.
Атакующий полузащитник Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021-го года. В санкт-петербургский клуб он перешел из "РБ Брагантино" за 12 миллионов евро. Вингер Густаво Мантуан перебрался из "Коринтианса" в "Зенит" летом 2022-го года на правах аренды, а трансфер за 2 миллиона евро был оформлен через год.
Нино и Педро перебрались в "Зенит" в 2024-м году в зимнее трансферное окно текущего сезона, соответственно, за 5 и 9 миллионов евро. В 26-ти матчах текущего сезона "Зенит" набрал 50 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая "Краснодар" по дополнительным показателям.
Источник: "sportsdaily"
Агент Клаудиньо, Педро, Нино и Мунтуана: говорить сейчас об уходе из "Зенита" неэтично
Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бразильцев Нино, Педро, Клаудиньо и Густаво Мантуана, прокомментировал возможный уход своих клиентов из "Зенита" летом.
Фото: "Чемпионат"