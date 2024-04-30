"Конечно, есть ощущение, что "Краснодар" упустил шанс переломить ход чемпионской гонки. Тем более, был хороший шанс. Не сказать ведь, что сыграли они прям плохо. Наверное, эмоции захлестывали у команды, поэтому и не получилось показать себя во всей красе. Но отчаиваться пока не стоит. Борьба все же продолжается. Все только накаляется, и нас ждет огненная концовка", - заявил Деменко.
"Краснодар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" (0:0) в Самаре в рамках 26-го тура РПЛ. В случае победы "горожане" могли набрать 52 очка и опередить "Зенит" в турнирной таблице. Ничья позволила "Краснодару" набрать 50-е очко в сезоне и сравняться с "Зенитом", который ранее уступил московскому "Динамо".
За четыре тура до конца чемпионата "Зенит" опережает "Краснодар" по дополнительным показателям. "Динамо" замыкает тройку и отстает от лидеров на 3 очка. В следующем 27-м туре "Краснодар" дома сыграет с "Ахматом", "Динамо" - с "Сочи", а "Зенит" отправится в Воронеж на матч против "Факела".
Источник: "Евро-футбол"
Деменко: "Краснодар" упустил хороший шанс переломить ход чемпионской гонки
Экс-игрок "Зенита" и "Краснодара" Максим Деменко прокомментировал чемпионскую гонку между двумя своими бывшими клубами.
Фото: ФК "Крылья Советов" ВКонтакте