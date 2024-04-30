"Зенит" со своим составом обязан всех обыгрывать, это, наверное, недооценка соперника. Может быть, и соперники изучили тактику и играют в неудобных для "Зенита" схемах. Петербуржцы обязаны обыгрывать всех, к другим командам это не относится, они идут более-менее ровно", - заявил Кузнецов.
После 26-ти туров чемпионата России "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку с 50-ю очками, опережая "Краснодар" по дополнительным показателям. 3-е место занимает "Динамо", которое после победы в очном поединке с "Зенитом" (1:0) в рамках 26-го тура, сократило отставание от лидера до 3-х очков.
В двух предыдущих турах "Зенит" потерпел два поражения, не забив при этом ни одного гола. Помимо проигрыша "Динамо", "сине-бело-голубые" уступили на своем поле со счетом 2:0 казанскому "Рубину" в игре 25-го тура.
Источник: "Metaratings"
Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: "Зенит" со своим составом обязан обыгрывать всех
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о превосходстве футболистов "Зенита" над соперниками в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"