Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
0 - 0 0 0
КраснодарЗавершен
Рубин
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Сочи
0 - 0 0 0
ФакелЗавершен
Ростов
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 0 0 0
Динамо МхЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
4 - 2 4 2
ВаленсияЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дженоа
3 - 0 3 0
КальяриЗавершен

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов: "Зенит" со своим составом обязан обыгрывать всех

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о превосходстве футболистов "Зенита" над соперниками в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Зенит" со своим составом обязан всех обыгрывать, это, наверное, недооценка соперника. Может быть, и соперники изучили тактику и играют в неудобных для "Зенита" схемах. Петербуржцы обязаны обыгрывать всех, к другим командам это не относится, они идут более-менее ровно", - заявил Кузнецов.

После 26-ти туров чемпионата России "Зенит" возглавляет чемпионскую гонку с 50-ю очками, опережая "Краснодар" по дополнительным показателям. 3-е место занимает "Динамо", которое после победы в очном поединке с "Зенитом" (1:0) в рамках 26-го тура, сократило отставание от лидера до 3-х очков.

В двух предыдущих турах "Зенит" потерпел два поражения, не забив при этом ни одного гола. Помимо проигрыша "Динамо", "сине-бело-голубые" уступили на своем поле со счетом 2:0 казанскому "Рубину" в игре 25-го тура.

Источник: "Metaratings"

Дмитрий Кузнецов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится