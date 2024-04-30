"Фаворит в чемпионской гонке? Наверное, "Зенит". Во-первых, хочется больше его поддерживать - все-таки родной клуб. Во-вторых, у "Зенита" больше опыта. Сейчас все зависит от них", - заявил Вахания.
За четыре тура до конца сезона "Зенит" с 50-ю очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Столько же очков в своем активе имеет занимающий 2-ю строчку "Краснодар". На 3-м месте располагается московское "Динамо". Победа в очном матче с "Зенитом" (1:0) в рамках 26-го тура позволила "Динамо" сократить отставание от лидера до 3-х очков.
23-летний правых защитник "Ростова" Илья Вахания является уроженцем Санкт-Петербурга и воспитанником "Зенита". Перед стартом текущего сезона футболист перебрался в "Ростов" из "Зенита-2" в статусе свободного агента.
Источник: "СЭ"
Защитник "Ростова" Вахания - о чемпионской гонке: у "Зенита" больше опыта. Сейчас все зависит от них
Защитник "Ростова" Илья Вахания назвал главного, по своему мнению, претендента на победу в РПЛ по итогам сезона.
Фото: официальный сайт "Ростова"