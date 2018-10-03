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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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01:52
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Владимир Пономарев: главное, чтобы теперь армейцы не стали меньше тренироваться и не возомнили себя великими игроками (2)
01:16
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (6)
Никола Влашич: я бы не играл в футбол, если бы не верил, что это возможно - обыграть "Реал" (6)
01:13
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Виктор Гончаренко: когда мы с БАТЭ обыграли "Баварию", это был конец той команды. Надеюсь, не повторится (видео) (5)
01:05
Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку
Хердур Магнуссон: было тяжело смотреть, как "Реал" попадает в штангу. Казалось, что мяч залетит в сетку
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Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео) (3)
Никита Чернов: после сегодняшнего матча я бы отдал "Золотой мяч" Влашичу, а не Модричу (видео) (3)
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Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА (9)
Непонятно, как эти игроки могли обыграть «Реал», но они это сделали. Оценки героического ЦСКА (9)
Вчера, 23:57
ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" (218)
ЦСКА одержал победу над мадридским "Реалом" (218)
Лука Модрич: мы разочарованы итоговым результатом
Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Мы недовольны и разочарованы итоговым результатом. Не ожидали, что потеряем очки здесь.
Когда не можешь забить, это беспокоит, но мы исправим это и найдем выход из ситуации.
Нам нужно собраться, объединиться и сохранять позитивный настрой. Надо работать, чтобы стать лучше и выиграть следующий матч", – цитирует хорвата пресс-служба "Реала".
"Мы недовольны и разочарованы итоговым результатом. Не ожидали, что потеряем очки здесь.
Когда не можешь забить, это беспокоит, но мы исправим это и найдем выход из ситуации.
Нам нужно собраться, объединиться и сохранять позитивный настрой. Надо работать, чтобы стать лучше и выиграть следующий матч", – цитирует хорвата пресс-служба "Реала".
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