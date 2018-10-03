Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лука Модрич: мы разочарованы итоговым результатом

Полузащитник "Реала" Лука Модрич прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы недовольны и разочарованы итоговым результатом. Не ожидали, что потеряем очки здесь.

Когда не можешь забить, это беспокоит, но мы исправим это и найдем выход из ситуации.

Нам нужно собраться, объединиться и сохранять позитивный настрой. Надо работать, чтобы стать лучше и выиграть следующий матч", – цитирует хорвата пресс-служба "Реала".
Теги: Реал ЦСКА Модрич
Сегодня, 11:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Меня бы тоже разочаровали, не результатом, своей игрой.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.