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Бабаев: надо стараться сдерживать эмоции, но порой в таких матчах это чрезвычайно тяжело

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал удаление Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против "Реала" (1:0).

"Удаление Акинфеева я не пересматривал, но я пообщался с ним. Он получил две желтые карточки в течение минуты за излишнее проявление эмоций. Очень обидно – ложка дегтя после такого феноменального результата. Но это футбол.

Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но порой это очень трудно делать в таком матче", – сказал Бабаев.

Р-Спорт
Теги: ЦСКА Бабаев Акинфеев
Сегодня, 11:20
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