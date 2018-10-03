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Футбольный клуб ЦСКА обратился к болельщикам после матча с "Реалом"

Московский ЦСКА, который накануне встречался с "Реалом" во 2-м туре Лиги чемпионов, поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Уважаемые болельщики! ЦСКА в лице руководства клуба, а также игроков и тренеров команды выражает вам огромную благодарность за фантастическую поддержку в "Лужниках" во время матча с лучшим клубом мира — мадридским "Реалом"! Вы в очередной раз доказали, что являетесь достойными членами красно-синей семьи и лучшими болельщиками в мире!

Вчера "Лужники" болели одним большим красно-синим сердцем! Мы увидели настоящую страсть на поле и на трибунах. И команда, и болельщики были на высоте. И команда, и болельщики были достойны друг друга! Вашу роль в победе как 12-го игрока трудно переоценить, что признали даже наши иностранные гости. Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний", — говорится на официальном сайте армейцев.
Теги: ЦСКА Реал
Сегодня, 15:35
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Нам особенно приятно отметить, что и в дисциплинарном плане вы проявили себя с наилучшей стороны, не предоставив представителям УЕФА поводов для замечаний"

Эммм... Уже дело шьют так то.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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