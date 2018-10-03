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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Шальке"
Стал известен стартовый состав "Локомотива" на домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке-04".
"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Жемалетдинов, Чорлука, Тарасов, Денисов.
"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.
Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Жемалетдинов, Чорлука, Тарасов, Денисов.
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