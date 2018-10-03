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"Локомотив" назвал стартовый состав на матч с "Шальке"

Стал известен стартовый состав "Локомотива" на домашний матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке-04".

"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Лысов, Жемалетдинов, Чорлука, Тарасов, Денисов.
Теги: Локомотив Шальке
Сегодня, 18:51
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(1)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:29) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи нашим игрокам.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: filin89
Усилить игру некем... Жема и все..

Что то как то беспокойно.. Еще и Фарфан болеет, блин.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 19:18) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Усилить игру некем... Жема и все..
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 19:00) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
странно что Ротенберга в старте нет.....становится тревожно за результат
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
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