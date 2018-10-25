Юрий Семин повторил антирекорд Романцева

"Локомотив", уступив дома "Порту" (1:3), потерпел третье поражение на старте группового турнира Лиги чемпионов и повторил худший результат для российских команд.Настолько же плохо первый круг проводил только "Спартак"-2002, завершивший выступление в турнире с шестью поражениями и разностью голов 1-18.