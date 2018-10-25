Римские фанаты палками избивали троих болельщиков ЦСКА - среди них была девушка (видео)

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 3 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 3 2 0 0 5 2 +3 6
3 Монако 3 0 0 2 1 5 -4 1
4 Брюгге 3 0 0 2 1 4 -3 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 3 2 0 0 8 2 +6 9
2 Интер 3 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 3 0 0 2 3 6 -3 1
4 ПСВ 3 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Ливерпуль 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Наполи 3 1 1 0 1 0 +1 5
3 ПСЖ 3 1 0 1 8 4 +4 4
4 Црвена Звезда 3 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 3 1 1 0 2 1 +1 7
2 Шальке 04 3 1 1 0 2 1 1 5
3 Галатасарай 3 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 3 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Новости партнеров

Римские фанаты палками избивали троих болельщиков ЦСКА - среди них была девушка (видео)

23 октября в Риме, перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0) группа итальянских фанатов напала на трех болельщиков армейцев.

Нападавших было около десяти человек. Они избивали россиян, используя палки и металлические пруты. Среди пострадавших есть одна девушка.



Напомним, перед игрой случился инцидент с обрушением эскалатора в метро, в результате которого пострадали 16 человек, а также один россиянин получил удар ножом в результате другой стычки с фанатами "Ромы"

OFNews
Теги: ЦСКА Рома
Сегодня, 10:58
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(2)
#13  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:28)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот уроды rage


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#12  grossmeister   (Сегодня, 12:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: murchelo06
посмотрим как UEFA отреагирует, будут ли санкции

Это не на стадионе произошло.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#11  oksva  Спб (Сегодня, 12:09)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ублюдки . Наши бы девку не тронули . Да и " говном " метелить троих - мерзко . А наше руководство " не впряжётся " , скажут на видео не понятно , кто кого бьёт . А зря .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#10  safonas   (Сегодня, 11:58)
  • -1
  •  (3)

цивилизованная Европа, что вы хотели, это Вам не Россия


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#9  cska1971  Москва (Сегодня, 11:55)
  • +2
  •  (4)

Цитата: vitalii
ждём в гости

Цитата: yanus0407
Надеюсь, что болельщики ЦСКА не останутся в долгу...


К сожалению, те, кому бы следовало "отдать долг", в гости не приедут...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#8  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:55)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вэлком ту Раша на ответную игру.
Хотя...ведь эти твари не приедут, будут перед телеком сидеть и смаковать , что они, как Кокорин и Мамаев, не хуже точно. Обычно, по одному или на чужой территории такие персонажи на удивление ссыкливые и миролюбивые.

Вот интересно, найдут ли, посадят? Или чиновник в РФ и граждане иностранного гос-ва в Италии, вещи разные?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#7  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 11:35)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Потому что надо дома сидеть перед телевизором,ЁПТУ! А если поехал клуб свой поддержать и не осрамить (в любых проявления), будь добр баб с собой не бери и ходи толпой.Уже представляю как это было, во вражеском городе, ходили все увешанные в патчах "Stone Island,Fred Perry" и тд (типа модники-хулиганы ё.аные), и всячески прохожим намекали что они приезжие! Что хотели то и получили!!!


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14 сектор! За традиционный футбол!!!
" ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИГРЫ И СТОПРОЦЕНТНОЙ ОТДАЧЕ ОБЫГРЫВАТЬ МОЖНО ВСЕХ"
Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#6  igorspartak  Тверь (Сегодня, 11:30)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sandr_71
Европейским педерастам уже и на девушек пофиг. Если бы аналогичная ситуация была в России, сколько же было шума со стороны западной гейпрессы.

поменьше смотри первый кАНАЛ


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#5  Sandr_71   (Сегодня, 11:20)
  • +5
  •  (15)

Если бы аналогичная ситуация была в России, сколько же было шума со стороны западной гейпрессы.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#4  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:14)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: murchelo06
посмотрим как UEFA отреагирует, будут ли санкции . не хрена не будет

Наших и так побили, а ты еще хочешь чтобы Запад на нас санкции наложил? Ну ты зверюга


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#3  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 11:11)
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь, что болельщики ЦСКА не останутся в долгу....


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#2  vitalii  moldova (Сегодня, 11:04)
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
ждём в гости rage
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
#1  murchelo06  Magas (Сегодня, 11:03)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
посмотрим как UEFA отреагирует, будут ли санкции . не хрена не будет
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
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