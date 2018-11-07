Ольга Смородская: я бы ни за что не предложила Фернандешу новый контракт

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 3 1 1 0 4 1 +3 7
2 Бавария 3 1 1 0 3 1 +2 7
3 Бенфика 3 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 3 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 3 1 0 1 3 3 0 6
2 Лион 3 1 1 0 4 3 +1 5
3 Хоффенхайм 3 0 0 1 3 4 -1 2
4 Шахтёр 3 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 3 1 0 1 3 1 +2 6
2 Рома 3 1 0 1 5 3 +2 6
3 ЦСКА 3 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 3 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 3 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 3 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 3 0 1 1 0 2 -2 2
4 Янг Бойз 3 0 0 2 0 6 -6 1

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Ольга Смородская: я бы ни за что не предложила Фернандешу новый контракт

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о матче с "Порту" (1:4) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов, а также замене Мануэла Фернандеша.

"Мне нечего комментировать. Я очень расстроена результатом. Мне кажется, играли плохо. В целом плохо. Что тут еще добавить? Мне очень не понравилось. Правда, сложно что-то говорить. Выступления в еврокубках не удались.

Вы знаете, у меня есть мысли на сей счет. Мысли есть. Но я не знаю, насколько они соответствуют действительности.

Замена Фернандеша? А что тут удивительного? Я об этом когда еще говорила? Произошло то, чего я и ожидала. Меня его игра совершенно не удивила. Вот совершенно! Я это предвидела. Я бы ни за что ему не предложила новое соглашение. Ни за что", - цитирует Смородскую "Спорт-Экспресс"
Теги: Смородская Локомотив
Сегодня, 17:56
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12
(3)
#12  Goodmany  Russia (Сегодня, 19:08)
  • 0
  •  (2)

Как ни странно согласен со Смородской. Через 8 месяцев у него заканчивается контракт. Моложе он не станет. А значит и сильнее тоже. Плюс крайне велик шанс получить в команду "иждивенца". У Фернандеша по сути из серьезных контрактов впереди завершающий и получив желаемое ему просто можно будет не париться. Кроме того, кому как, но по мне Локомотиву просто требуется омоложение. Команда по заявке - самая возрастная. Поэтому паровозу не хватает резкости, мобильности, выносливости для поддержания темпа, прежде всего в матчах с топ-соперниками. Ветераны банально не поспевают за молодыми игроками соперников, как например в матче с Порту.
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#11  Ditrih   (Сегодня, 19:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
а Гилерме?))
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:55)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Ольга Смородская: я бы ни за что не предложила Фернандешу новый контракт

"А тебя, мусор, никто не спрашивает" smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 18:54)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Да, в целом в ЛЧ играем плохо, потому-что очков нет, но при тебе и этого бы не было.
С Ману нужно договариваться, 4М на два сезона ему конечно никто в клубе уже не предложит, но 2,5М + бонусы ему можно предложить, тем более по окончании сезона наверняка уйдут Михалик, Тарасов, еще кто-нибудь и деньги будут.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 18:38)
  • -4
  •  (4)
online

Ольга - Вы же математическая девушка А кот как проклятая литературная сволочь налил в с стакан девушке и пллюнул туда, да. Все рассмеявшись, оттащили кота

Включена защита от флуда, я не могу писать.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:35)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: QoshaK
Мнение Ольги Юрьевны никого не е..т

Совершенно верно.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#6  love zina in a point   (Сегодня, 18:31)
  • -1
  •  (9)

Цитата: Nastroenie
Вот комментарий здравомыслящего человека,

Уже сам собой начал общаться? laughing
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
#5  Nastroenie  Москва (Сегодня, 18:27)
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СуперШтангист
Единственный толковый управленец была за всё время жалкого существования скучной дрезины.

Вот комментарий здравомыслящего человека, адекватно смотрящего на сложившеюся ситуацию. Болельщикам Локомотива не мешало бы прислушаться, а еще лучше законспектировать.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#4  QoshaK  Екатеринбург (Сегодня, 18:12)
  • +2
  •  (10)

Мнение Ольги Юрьевны никого не е..т
Регистрация: 27.09.2015 [жалоба]
#3  СуперШтангист   (Сегодня, 18:12)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Терек»
Единственный толковый управленец была за всё время жалкого существования скучной дрезины. На её багаже, а также игроках Стаканыч взял чемпионство, а потом, когда багаж забрали, сразу начал позориться, что в ЛЧ, что в РПЛ, покупая всяких Смоловых.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#2  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 18:07)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
у неё Ибричич в 10-ку лучших полузащитников входит. Нахер вы у неё что-то спрашиваете?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:00)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Оля,спасай пятое колесо.срочно laughing
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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