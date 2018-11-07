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Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?
Две недели назад подопечные Гончаренко проиграли в Риме, а сегодня уступили и в домашнем матче. Rusfootball.info анализирует выступление ЦСКА в спаренных играх с "Ромой" и пытается найти ответ на вопрос - это итальянский клуб был настолько мощным или российский настолько безнадежным?
Вспоминая встречу прошлого тура, сразу приходит на ум бодрое начало в исполнении ЦСКА, которое тогда вполне могло привести к забитому мячу, но чуть-чуть не сложилось. Жаль, что чем дальше шло противостояние с "Ромой", тем менее смелыми были "армейцы". Сегодня они, например, выдали очень скромный старт, отложив свой первый по-настоящему опасный момент аж до 40-й минуты. Да и после этого всерьез угрожали воротам Ольсена лишь пару раз, один из которых пусть и закончился голом.
Команда Гончаренко могла быть более активной и агрессивной. Это было в ее силах. Не говорю, что она должна была быть такой - все-таки тренер волен выбирать ту тактику, которую он считает более выигрышной. Но именно смелость, именно наглость (спортивная, само собой) могли позволить ЦСКА рассчитывать на что-то большее, чем два поражения. И здесь, безусловно, мы вынуждены говорить о том, что российский клуб недоработал, а не о том, что "Рома" была несокрушима.
Они проявлялись в обоих матчах примерно в равной степени, поэтому вполне достаточно рассмотреть их на примере сегодняшней встречи. "Армейцы" неоднократно передерживали мяч и неоднократно теряли его вследствие этого. Особенно часто в этом был замечен Ахметов, который даже в голевой атаке очень долго не делал передачу, и казалось, что он ее так и не сделает. Да, Ильзат выполнял роль плеймейкера (или пытался выполнять). Да, он чаще других владел мячом. Но КПД у него крайне низкий.
При этом долгими раздумиями отличался не только Ахметов. Тот же Обляков, например, имел отличный момент, чтобы забить в конце первого тайма, но он настолько долго готовил удар, что Манолас успел его заблокировать. В чемпионате России небольшая медлительность может быть допустима, но в Лиге Чемпионов ни одна команда из Англии, Испании или Италии не даст своему сопернику много времени на раздумия. ЦСКА должен был соображать быстрее.
Многие следящие за итальянской командой любители футбола подтвердят тот факт, что "Рома" далеко не самая быстрая. Даже по двум матчам с ЦСКА было заметно, что она действует в немножко ленивом стиле, взрываясь в отдельные моменты игры. "Римлян" можно было попробовать взять высокими скоростями. И в первой игре "армейцы" старались быть более агрессивными, что привело сразу к нескольким хорошим моментам, в которых Ольсену пришлось очень постараться, чтобы не пропустить.
Сегодня же подопечные Гончаренко только в концовке смогли немного раскачать оборону "Ромы". Да и то "итальянцы" к этому времени поняли, что им выгоднее сосредоточиться на обороне, имея преимущество в счете и в численном составе. По скорости движений ЦСКА, к сожалению, ничем не превзошел соперника. Понятно, что у всех игроков копится усталость на фоне плотного графика, и усталость это совсем не иллюзия - "армейцы" здесь с Башкировым, уверен, не согласятся. Тем не менее, оправданием она быть не может. Объяснением, причиной - да, но не оправданием.
А вот еще ряд причин, по которым ЦСКА сложно было рассчитывать на успех. Многое в противостоянии с "Ромой" складывалось не в пользу российского клуба. Дзагоев, без сомнения, даже в нынешней не самой хорошей форме усилил бы состав, но сегодня его не было даже в заявке. Абель Эрнандес позволил бы добавить вариативности в линию нападения, но он снова травмировался. В самом начале встречи на носилках поле покинул Фернандес, активность которого всегда приводит к нескольким голевым моментам у ворот соперника. К тому же Марио сейчас просто один из лидеров и один из самых опытных бойцов в команде. Потеря всех этих игроков не могла не сказаться на итоговом результате.
Плюс к этому оставшиеся в строю футболисты не демонстрируют своих лучших качеств. Акинфеев на первых минутах ошибается на выходе и способствует голу Маноласа, который серьезно бьет по настрою и который существенно меняет положение дел в матче с самого его начала. Магнуссон получает вторую желтую карточку сразу после того, как ЦСКА сравнивает счет - шансы на победу от этого не стали выше. Бекао же просто очень много ошибается. В Лиге Чемпионов нельзя играть с таким большим процентом брака в разного рода действиях. В такой ситуации, пожалуй, можно добывать очки только так, как это было сделано в игре с "Реалом" - на морально-волевых и с известной степенью везения.
Глядя на составы и на игру команд, на мой взгляд, действительно не возникает сомнений, чей уровень выше. У "Ромы" намного круче подбор исполнителей. У ЦСКА в массе своей молодые игроки, которые не имеют большого опыта выступлений в Лиге Чемпионов. "Итальянцы" лучше реализуют свои моменты. "Армейцы" зачастую с трудом их просто создают. "Римляне" показывают свой класс не только в еврокубках, но и в Серии А, где они, например, обыгрывают "Лацио" или не уступают в гостях "Наполи". Бороться с ними было непросто, но прошедшие две встречи могут стать для ЦСКА хорошим уроком на будущее.
Интересно ведь, что по статистике того же сегодняшнего матча подопечные Гончаренко мало чем уступили своему сопернику. Мячом они владели поровну, передачи отдавали примерно с одинаковой точностью (77 процентов у ЦСКА, 78 процентов у "Ромы"), в дриблинг шли примерно одинаково успешно (12 обводок у ЦСКА, 13 обводок у "Ромы"), отборов и выносов сделали примерно одинаково (18 и 16 у ЦСКА, 19 и 16 у "Ромы"), даже ударов в створ у них было поровну - по 6. Но опять-таки в этом и преимущество "Ромы" в классе - она лучше реализует свои моменты, надежнее играет в обороне и добывает победу в достаточно равной игре.
Заглавное фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
Слишком робкие "армейцы"
Вспоминая встречу прошлого тура, сразу приходит на ум бодрое начало в исполнении ЦСКА, которое тогда вполне могло привести к забитому мячу, но чуть-чуть не сложилось. Жаль, что чем дальше шло противостояние с "Ромой", тем менее смелыми были "армейцы". Сегодня они, например, выдали очень скромный старт, отложив свой первый по-настоящему опасный момент аж до 40-й минуты. Да и после этого всерьез угрожали воротам Ольсена лишь пару раз, один из которых пусть и закончился голом.
Команда Гончаренко могла быть более активной и агрессивной. Это было в ее силах. Не говорю, что она должна была быть такой - все-таки тренер волен выбирать ту тактику, которую он считает более выигрышной. Но именно смелость, именно наглость (спортивная, само собой) могли позволить ЦСКА рассчитывать на что-то большее, чем два поражения. И здесь, безусловно, мы вынуждены говорить о том, что российский клуб недоработал, а не о том, что "Рома" была несокрушима.
У ЦСКА проблемы со скоростью мысли и со скоростью принятия решений
Они проявлялись в обоих матчах примерно в равной степени, поэтому вполне достаточно рассмотреть их на примере сегодняшней встречи. "Армейцы" неоднократно передерживали мяч и неоднократно теряли его вследствие этого. Особенно часто в этом был замечен Ахметов, который даже в голевой атаке очень долго не делал передачу, и казалось, что он ее так и не сделает. Да, Ильзат выполнял роль плеймейкера (или пытался выполнять). Да, он чаще других владел мячом. Но КПД у него крайне низкий.
При этом долгими раздумиями отличался не только Ахметов. Тот же Обляков, например, имел отличный момент, чтобы забить в конце первого тайма, но он настолько долго готовил удар, что Манолас успел его заблокировать. В чемпионате России небольшая медлительность может быть допустима, но в Лиге Чемпионов ни одна команда из Англии, Испании или Италии не даст своему сопернику много времени на раздумия. ЦСКА должен был соображать быстрее.
"Рому" можно было заставить играть в высоком темпе
Многие следящие за итальянской командой любители футбола подтвердят тот факт, что "Рома" далеко не самая быстрая. Даже по двум матчам с ЦСКА было заметно, что она действует в немножко ленивом стиле, взрываясь в отдельные моменты игры. "Римлян" можно было попробовать взять высокими скоростями. И в первой игре "армейцы" старались быть более агрессивными, что привело сразу к нескольким хорошим моментам, в которых Ольсену пришлось очень постараться, чтобы не пропустить.
Сегодня же подопечные Гончаренко только в концовке смогли немного раскачать оборону "Ромы". Да и то "итальянцы" к этому времени поняли, что им выгоднее сосредоточиться на обороне, имея преимущество в счете и в численном составе. По скорости движений ЦСКА, к сожалению, ничем не превзошел соперника. Понятно, что у всех игроков копится усталость на фоне плотного графика, и усталость это совсем не иллюзия - "армейцы" здесь с Башкировым, уверен, не согласятся. Тем не менее, оправданием она быть не может. Объяснением, причиной - да, но не оправданием.
Отсутствие Дзагоева, травма Фернандеса, удаление Магнуссона, слабая игра Бекао, ошибка Акинфеева
А вот еще ряд причин, по которым ЦСКА сложно было рассчитывать на успех. Многое в противостоянии с "Ромой" складывалось не в пользу российского клуба. Дзагоев, без сомнения, даже в нынешней не самой хорошей форме усилил бы состав, но сегодня его не было даже в заявке. Абель Эрнандес позволил бы добавить вариативности в линию нападения, но он снова травмировался. В самом начале встречи на носилках поле покинул Фернандес, активность которого всегда приводит к нескольким голевым моментам у ворот соперника. К тому же Марио сейчас просто один из лидеров и один из самых опытных бойцов в команде. Потеря всех этих игроков не могла не сказаться на итоговом результате.
Плюс к этому оставшиеся в строю футболисты не демонстрируют своих лучших качеств. Акинфеев на первых минутах ошибается на выходе и способствует голу Маноласа, который серьезно бьет по настрою и который существенно меняет положение дел в матче с самого его начала. Магнуссон получает вторую желтую карточку сразу после того, как ЦСКА сравнивает счет - шансы на победу от этого не стали выше. Бекао же просто очень много ошибается. В Лиге Чемпионов нельзя играть с таким большим процентом брака в разного рода действиях. В такой ситуации, пожалуй, можно добывать очки только так, как это было сделано в игре с "Реалом" - на морально-волевых и с известной степенью везения.
"Рома" выше классом, и это неоспоримо
Глядя на составы и на игру команд, на мой взгляд, действительно не возникает сомнений, чей уровень выше. У "Ромы" намного круче подбор исполнителей. У ЦСКА в массе своей молодые игроки, которые не имеют большого опыта выступлений в Лиге Чемпионов. "Итальянцы" лучше реализуют свои моменты. "Армейцы" зачастую с трудом их просто создают. "Римляне" показывают свой класс не только в еврокубках, но и в Серии А, где они, например, обыгрывают "Лацио" или не уступают в гостях "Наполи". Бороться с ними было непросто, но прошедшие две встречи могут стать для ЦСКА хорошим уроком на будущее.
Интересно ведь, что по статистике того же сегодняшнего матча подопечные Гончаренко мало чем уступили своему сопернику. Мячом они владели поровну, передачи отдавали примерно с одинаковой точностью (77 процентов у ЦСКА, 78 процентов у "Ромы"), в дриблинг шли примерно одинаково успешно (12 обводок у ЦСКА, 13 обводок у "Ромы"), отборов и выносов сделали примерно одинаково (18 и 16 у ЦСКА, 19 и 16 у "Ромы"), даже ударов в створ у них было поровну - по 6. Но опять-таки в этом и преимущество "Ромы" в классе - она лучше реализует свои моменты, надежнее играет в обороне и добывает победу в достаточно равной игре.
Заглавное фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА
Иван Долинин, Rusfootball.info
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