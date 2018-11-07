Непобедимая "Рома" или неконкурентноспособный ЦСКА? В чем причины поражений "армейцев" от "итальянцев"?

Слишком робкие "армейцы"

У ЦСКА проблемы со скоростью мысли и со скоростью принятия решений

"Рому" можно было заставить играть в высоком темпе

Отсутствие Дзагоева, травма Фернандеса, удаление Магнуссона, слабая игра Бекао, ошибка Акинфеева

"Рома" выше классом, и это неоспоримо