Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Игрок ЦСКА заинтересовал спортивного директора "Ромы" Мончи, зимой его попытаются приобрести

Итальянская "Рома" заинтересовалась полузащитником ЦСКА Ильзатом Ахметовым.

20-летний хавбек произвел очень сильное впечатление на спортивного директора римлян Рамона Мончи, и он включил Ахметова в шорт-лист потенциальных целей "Ромы" в зимнее трансферное окно.

Ильзат Ахметов перешел в ЦСКА прошедшим летом. В начале ноября он впервые в карьере получил вызов в сборную России.

Il Tempo
Теги: ЦСКА Рома Ахметов
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#32  dima0501   (Сегодня, 15:42)
  • -1
  •  (1)
online

Да нет, таких как Ахметов не так уж много.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#31  SPV 77  Брянск (Сегодня, 15:29)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
В этом шорт листе Мончи еще игроков 150-200 числятся, новость ни о чем
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#30  dima0501   (Сегодня, 15:10)
  • 0
  •  (2)
online

Ох хитропопые эти итальяшки,типа понравился обляков ,а купить хотим Ахметова.Гинер не поведется ,только за хорошие деньги.

Обляков им нафиг не нужен,типа кушайте сами.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#29  Manchester United   (Сегодня, 15:04)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Эм, закончился контракт и он перешёл в ЦСКА в статусе свободного агента из клуба где его заставляли работать в отделе кадров, это ты называешь некрасиво?

вам ослам бесполезно объяснять,вот как перешел так и уйдёт,а ты наслаждайся игрой Головина в Монако и последнем местом в таблице))

Цитата: Lols
какой же ты тупорылый

ешь полной ложкой ослик мазохист и не отсвечивай тут
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#28  Волжанин   (Сегодня, 15:01)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Мясную максиманьку тоже приглашают ....на должность "начальника паники".
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#27  Lols  Лондон (Сегодня, 14:59)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
Эм, закончился контракт и он перешёл в ЦСКА в статусе свободного агента из клуба где его заставляли работать в отделе кадров, это ты называешь некрасиво? laughing laughing ноу комментс, какой же ты тупорылый, просто свободен laughing в дальнейшем диалоге не вижу смысла
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#26  Petr Makovenko   (Сегодня, 14:54)
  • +3
  •  (5)

Ахметову предстоит заявить о себе в сборной, Это поднимет его цену.
За то время 2-3 года он крепнет и избавится от недостатков
ЦСКА сейчас его не отпустит,а кто у нас играть будет???
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#25  Manchester United   (Сегодня, 14:49)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
И игнорит вопрос об Ахметове бомбежкой про Головина

ниже написал тебе и про головина и Ахметова,купи себе огнетушитель,сгоришь епт joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#24  Lols  Лондон (Сегодня, 14:45)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
И игнорит вопрос об Ахметове бомбежкой про Головина laughing laughing с тобойй все понятно, пистапол smile
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#23  Manchester United   (Сегодня, 14:44)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
А говоришь не бомбит от Головина

а с чего бомбить?то что он в полной жопе? joy меня это устраивает полностью))

Цитата: Lols
ак некрасиво Ахметов в ЦСКА переходил?

так же как Еременко в конюшню, от которого недавно сияли конские пердаки))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#22  serega_user  serega_user (Сегодня, 14:41)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ахметов вроде неплох, но у него абсолютно нет удара.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#21  Manchester United   (Сегодня, 14:39)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Посмотри с кем он эту голевую сделал

и как это оправдывает головина?головин и того не может joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#20  Lols  Лондон (Сегодня, 14:39)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
А говоришь не бомбит от Головина laughing laughing не то что бомбит а свербит прям laughing laughing ещё если Чалов с Ахметовым перейдут то будет ядерный взрыв laughing laughing как некрасиво Ахметов в ЦСКА переходил? Если не пистапол жду ответа
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#19  Manchester United   (Сегодня, 14:34)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
в том что Севилья так высоко его заслуги ноль

зато заслуга Головина огромна там где сейчас Монако в ЛЧ и в чемпионате,мега талант))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#18  Lols  Лондон (Сегодня, 14:33)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
Посмотри с кем он эту голевую сделал и приведи мне его статистику в чемпионате Испании laughing хотя, можешь не приводить, потому что ее попросту нет laughing
И как Ахметов некрасиво в ЦСКА переходил? Я чето не увидел ответа
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#17  Manchester United   (Сегодня, 14:32)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Борется»?

таблица испанского первенства тебе в помощь,только вчера сделал голевую передачу,получи осиновый кол в ослиную задницу))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#16  Romella  Красноярск (Сегодня, 14:32)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
борется за высокие места в отличие от Головина,который с Монако в полной клоаке))

Головина гнидер в Юве хотел сбагрить..пришлось криминалу своему..в этом ему не откажешь
Здесь стоит поучиться Федуну,когда надо было продать Кутепова,Глушакова..и компанию
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
#15  Lols  Лондон (Сегодня, 14:30)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
«Борется»? laughing laughing это бесполезное днище даже в створ ворот попасть не может за 8 матчей, позорище laughing какой борется? smile в том что Севилья так высоко его заслуги ноль laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#14  Manchester United   (Сегодня, 14:27)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Сколько там чпоков подряд у спротака на чпок арене?

сколько конюшня выиграла игр в последних семи матчах?Мало тебе конечпоков?))Жди,скоро жопа в дуршлаг превратится,а ты все бивни скалишь тут,кловунjoy

Цитата: Lols
как там Квинси

борется за высокие места в отличие от Головина,который с Монако в полной клоаке,хотя это его уровень,по Сеньке и шапка))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#13  Lols  Лондон (Сегодня, 14:23)
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
И как это «некрасиво» Ахметов перешёл в ЦСКА? laughing

Manchester United,
Сколько там чпоков подряд у спротака на чпок арене? laughing от дубля Тульского арсенала так вообще аттас laughing как там Квинси говномес в Испании? Говорят за 8 матчей не нанёс ниодного удара в створ ворот соперников в самой атакующей команде Испании smile smile епанное позорище, вот он, топ форвард laughing зимой в аренду в рубин laughing laughing дно уже просто пробито в хламину laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#12  Manchester United   (Сегодня, 14:20)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
Мне вообще поепать как он там играют, ваши мясные сектанты после каждой неудачной игры Монако ищут недостатки Головина

бомбит тут у одного тебя,после ослочпоков,которые пучками идут один за одним,а нам нравится смотреть ослочпоки и как загнивает Головин в Монако,нравится читать французскую прессу,где его считают днищем и пустышкой,так что картина маслом,гори,гори ослопердак smile joy sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#11  yuri  спб (Сегодня, 14:20)
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: Пивовед
вот видишь, какое ты чмо сифилитное - ты сразу за родителей уцепился.

так что идинаxyй, чмо сифилитное, цепляюшее родителей.

Свиная морда, нам господам, раб ипаный пытается что-то . Сказать?. Негры догорали на деревьях, да.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  Lols  Лондон (Сегодня, 14:16)
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Manchester United,
Мне вообще поепать как он там играет, ваши мясные сектанты после каждой неудачной игры Монако ищут недостатки Головина laughing не бомбит его laughing laughing не то что бомбит а жопа аж разрывается laughing smile

Пивовед,
Я что,что то сказал про твою мать? Дебил плять, я сказал что так со своей матерью будешь разговаривать, геройй клавиатурный свободен.
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#9  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:13)
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Пивовед,
Мамку будешь свою посылать, герой клавиатурный wink


вот видишь, какое ты чмо сифилитное - ты сразу за родителей уцепился.

так что идинаxyй, чмо сифилитное, цепляюшее родителей.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#8  Manchester United   (Сегодня, 14:13)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Lols
от Головина до сих пор отойти не могут

да меня наоборот лично радует что Головин перешел в эту клоаку и ведет борьбу за выживание,а бомбит как раз у таких дефективных как ты от его сумашедшей игры и статистики,полный НОЛЬ sweat_smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#7  Lols  Лондон (Сегодня, 14:11)
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Пивовед,
Мамку будешь свою посылать, герой клавиатурный wink
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#6  Manchester United   (Сегодня, 14:10)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«МЮ»
Снова будет бомбить у ослов, когда Ахметов кинет стойло,а он кинет при первой возможности,как пришел некрасиво так и уйдёт,скриньте)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#5  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:07)
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Ахметов? пока ни о чем! вот Влашич действительно не слабее Головина! респект селекции армейцев! это вам не Пашалич и Максимович!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:06)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Вот тут у мясных бомбежка начнётся smile от Головина до сих пор отойти не могут laughing

да иди тынаxyй, дебил..

я лично только порадуюсь, если гигиенер , в очередном ожидании мильярда за откровенного ноунейма, не сгноит его стойле, и если хотя бы этот пацан из росчемпа заиграет в Европе ..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 14:05)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
про Облякова подумал, после заголовка. Реализовал бы свой момент совсем в героях ходил.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
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