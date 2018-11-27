ЦСКА дома проиграл "Виктории"

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

ЦСКА дома проиграл "Виктории"

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА на своем поле потерпел поражение от "Виктории".

Лига чемпионов

Группа G. 5-й тур

Стадион: Лужники (Москва, Россия)

ЦСКА – "Виктория" 1:2

Голы: Влашич, 10 (пен) - Прохазка, 56, Гейда, 81.

Нереализованный пенальти: Прохазка, 44 (вратарь).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Бекао, Набабкин, Щенников (Ефремов, 46), Обляков (Кучаев, 72), Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов (Жамалетдинов, 80).

"Виктория": Грушка, Губник, Гейда, Лимберски (Копиц, 46), Ржезник, Грошовски, Прохазка, Коваржик, Петржела (Гавел, 70), Чермак, Хоры (Ржезничек, 80).

Предупреждения: Обляков, 13, Чалов, 23, Губник, 36, Грошовски, 60, Копиц, 90+2.
Вчера, 22:47
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85
(7)
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#85  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:02)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SPV 77
Все закономерно и по делу

только непонятно че минусуют посоны


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#84  Nastroenie  Москва (Вчера, 23:49)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Самое время напомнить, что благородные Чешские господа сжалились над ЦСКА, не став реализовывать пенальти, так что счет должен быть крупнее. Очевидно, что болельщики ЦСКА должны радоваться. Радуйтесь!
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#83  Седой  Россия (Вчера, 23:48)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Обидно, вроде и настрой был. Но опыта и хладнокровия не хватает.
А грозные покорители рапида чего так возбудились? Лепеха вообще по всем комментам размазался. Сами еще из группы в ЛЕ не факт, что выйдут, но понтов...на таблицу чемпионата смотрите лучше)


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#82  SPV 77  Брянск (Вчера, 23:38)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Все закономерно и по делу
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#81  solig65   (Вчера, 23:34)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ожидаемо обосрались!!Это вам не перед третьей командой Реала автобус ставить!!!
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
#80  sanyapytilin   (Вчера, 23:33)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
За 35 минут игру выиграть не смогли, дальше стыдобища сплошная...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#79  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:25)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Цитата: MATPOCOB
Первый матч который Гончаренка провалил полностью. Все игры тупой Бийол снимал мячи в центре, вышел более игровой Бистрович и просрал всё, Обляков просто худший запорол, обрезал, всё плохо, замена Чалова просто шедевр!!!!!! Сигурдсон уже был не нужен, почему меняют Чалова?????
Конечно мне легко рассуждать, мы все классные тренеры на диване, но очень жаль за результат.

P.S. Особенно огорчают дебилы которые оскорбляют наши клубы, ну реально их надо банить.
Вот всё думаю насколько это нормальные люди?

подвиг матросов. У ебан конский

Хвхахах


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#78  XUMKA  Рядом с МКАД (Вчера, 23:23)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: MATPOCOB
Первый матч который Гончаренка провалил полностью. Все игры тупой Бийол снимал мячи в центре, вышел более игровой Бистрович и просрал всё, Обляков просто худший запорол, обрезал, всё плохо, замена Чалова просто шедевр!!!!!! Сигурдсон уже был не нужен, почему меняют Чалова?????
Конечно мне легко рассуждать, мы все классные тренеры на диване, но очень жаль за результат.

P.S. Особенно огорчают дебилы которые оскорбляют наши клубы, ну реально их надо банить.
Вот всё думаю насколько это нормальные люди?

подвиг матросов. У ебан конский
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#77  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:22)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
Цитата: Manchester United
Цитата: Он_вам_не_димон
Ну разошелся) ну праздник конееб, да, но не стоит ж так)

я больше не буду joy

Цитата: Он_вам_не_димон
Да день был не тот . А так бы цска мб и дернул кого то в ЛЕ

вот если Виктория дубль выставила тогда без вариантов))


Хоббит ты чтоль? Ты теперь сам с собой разговариваешь?

Поматросил и бросил?)


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#76  Manchester United   (Вчера, 23:22)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: MATPOCOB
Хоббит ты чтоль?

иди на фиг, Шмыга joy
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#75  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:21)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
Цитата: Он_вам_не_димон
Ну разошелся) ну праздник конееб, да, но не стоит ж так)

я больше не буду joy

Цитата: Он_вам_не_димон
Да день был не тот . А так бы цска мб и дернул кого то в ЛЕ

вот если бы Виктория дубль выставила тогда порвали бы без вариантов))

Ахахахаах


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#74  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:21)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Manchester United
Цитата: Он_вам_не_димон
Ну разошелся) ну праздник конееб, да, но не стоит ж так)

я больше не буду joy

Цитата: Он_вам_не_димон
Да день был не тот . А так бы цска мб и дернул кого то в ЛЕ

вот если Виктория дубль выставила тогда без вариантов))


Хоббит ты чтоль? Ты теперь сам с собой разговариваешь?
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#73  Manchester United   (Вчера, 23:20)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Он_вам_не_димон
Ну разошелся) ну праздник конееб, да, но не стоит ж так)

я больше не буду joy

Цитата: Он_вам_не_димон
Да день был не тот . А так бы цска мб и дернул кого то в ЛЕ

вот если бы Виктория дубль выставила тогда порвали бы без вариантов))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#72  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:19)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
Цитата: serega_user
Сложно поверить в поражение. Но с такой беззубой игрой и в плейофф ЛЕ нечего делать

да ладно

Да день был не тот . А так бы цска мб и дернул кого то в ЛЕ


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#71  Manchester United   (Вчера, 23:18)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: serega_user
Сложно поверить в поражение. Но с такой беззубой игрой и в плейофф ЛЕ нечего делать

да ладно
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#70  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:17)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manchester United
Lols
вам даже говночашка не грозит,вас вышвырнули сегодня из неё,вы говно покрытое чешской плесенью,еще и Реал прибавит дырок в сраке Сухаряну smile

Ну разошелся) ну праздник конееб, да, но не стоит ж так)


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#69  bolt  Омск (Вчера, 23:14)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Тьфу! мля! пойду кружку разобью и футболку порву на ...
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
#68  Manchester United   (Вчера, 23:13)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Lols
вам даже говночашка не грозит,вас вышвырнули сегодня из неё,вы говно покрытое чешской плесенью,еще и Реал прибавит дырок в сраке Сухаряну smile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
#67  Колян Безмолвный   (Вчера, 23:13)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
позорище!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#66  Карабас-Барабас   (Вчера, 23:11)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Мда
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#65  Br.Li   (Вчера, 23:10)
  • +1
  •  (1)

Учитывая то,что Гинеру очень нужны деньги,( а в этом матче победа-1,5 млн $) будет КИПИШ в команде,по любому!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#64  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:09)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Зенит трепещи. ЦСКА слились в еврокубках, будут догонять весной. А вообще-то обычная тактика Гинера, осенью слиться, чтобы в ЧР опять попасть в ЛЧ.


Да в ЛЧ мы и так попадаем, а если сливаемся, то выигрываем ЧР.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#63  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Вчера, 23:09)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sparwik53
Зенит трепещи. ЦСКА слились в еврокубках, будут догонять весной. А вообще-то обычная тактика Гинера, осенью слиться, чтобы в ЧР опять попасть в ЛЧ.

Ну это вообще то ваша тактика! Правда вы обычно сразу, летом сливаетесь! wink
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#62  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:08)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: acetophenon
Цитата: MATPOCOB
P.S. Особенно огорчают дебилы которые оскорбляют наши клубы, ну реально их надо банить.

А если человеку кажется оскорбительной игра его клуба - будем банить клуб?


Человеку кажется оскорбительным когда пишут гадости и радуются поражениям наших клубов.
А когда хочется поумничать, но не получается, то это грустно.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#61  serega_user  serega_user (Вчера, 23:07)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Сложно поверить в поражение. Но с такой беззубой игрой и в плейофф ЛЕ нечего делать. Лучше спокойно чемпионат доиграть.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#60  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:06)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
Цитата: MATPOCOB
. Особенно огорчают дебилы которые оскорбляют наши клубы, ну реально их надо банить.

удивительно что ты пишешь это только сегодня,после вашего матча.вот правда странно)))


Я всегда так пишу и всегда поддерживаю наши клубы. К сожалению именно ваш брянский дебил с двумя никами, крепончиг, марадона, хоббит (уж даже не знаю какой у него теперь ник) гадите в каментах.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#59  P. Holmberg  Eskilstuna (Вчера, 23:05)
  • 0
  •  (6)

Все свое надо было брать в первом тайме. Второй тайм просто просрали.

И сдаецца, что опять- непонятные замены ГОнчаренко.(((

В перовм тайме здоровы работали забросы Марио на Жору. Чехи не знали что тут делать. ВМГ Щенникова зачем- то убирает. Выход Ефремова был непонятен. А дальше уже- просто какая- то нервная и сломанная игра везде.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#58  К.А.  Столица (Вчера, 23:04)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MATPOCOB
. Особенно огорчают дебилы которые оскорбляют наши клубы, ну реально их надо банить.

удивительно что ты пишешь это только сегодня,после вашего матча.вот правда странно)))


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#57  MATPOCOB  Саратов (Вчера, 23:04)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Не хватило Ахметова или Дзагоева, центр просто просел. А если честно самое главное надо было забивать исландцу, Щенникову и Облякову. И не срали бы мы сейчас в каментах, а просто радовались.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#56  kuzz  Москва (Вчера, 23:03)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
sparwik53,
Тщщщ не так громко
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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