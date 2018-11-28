"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в юношеской Лиге УЕФА

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

"Локомотив" проиграл "Галатасараю" в юношеской Лиге УЕФА

Завершился матч 5-го тура группового этапа юношеской Лиги УЕФА, в котором встречались команды U19 "Локомотива" и "Галатасарая".

Юношеская лига УЕФА

5 тур

"Локомотив" U19 – "Галатасарай" U19 0:1

Голы: Кая, 90+3

"Локомотив" U19: Ботнарь, Поярков, Магкеев, Гюрджан, Чёрный, Шишченко, Миронов (Иосифов, 76), Титков (Петров, 64), Карапузов (Крайков, 76), Сулейманов, Цаллагов (Куль, 90+3)

"Галатасарай" U19: Шен, Дживелек, Луш, Карнучу, Чалышкан, Гюней, Бабаджан, Капы (Эврен, 90+1 (Кая, 90+3)), Гюль, Мертёз (Доган, 57), Кол (Караахмет, 79)

Предупреждения: Кол, 32, Миронов, 39, Поярков, 90+1
Теги: Локомотив Галатасарай
Сегодня, 17:04
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5
(1)
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 18:27)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
н-на мысль, наводит


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  ythe  Ё-бург (Сегодня, 17:50)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Все таки это уровень нашего футбола. "первые парни на деревне", а как выходим за околицу - отхватываем по полной, причем от обычных "середняков"


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#3  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:36)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Думаю основа выиграет 1-0
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#2  Nastroenie  Москва (Сегодня, 17:28)
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Отличные новости. Просто замечательные.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#1  styh  Советский Союз (Сегодня, 17:21)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Жаль.. Хоть бы основа бы сегодня не обосро....... Сь.


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Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
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