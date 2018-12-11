Четыре поражения – не приговор для «Локо», а «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Четыре поражения – не приговор для «Локо», а «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов

Московский «Локомотив», который проиграл четыре матча из пяти на групповом этапе Лиги чемпионов, ещё имеет шансы на выход в Лигу Европы. Уже пять команд обеспечили себе участие в плей-офф турнира, но кое-кто еще висит на волоске. Rusfootball.info – о турнирных раскладах первого дня шестого тура главного турнира Старого Света.


Фото: пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"


Немцы лишены турнирной мотивации.

«Шальке» уже гарантировал себе место в 1/8 Лиги Чемпионов и при любом сегодняшнем раскладе немцы финишируют на втором месте в группе. Серебряный призер прошлого чемпионата Германии уже решил все свои задачи в квартете D, а вот национальном первенстве все идет не самым лучшим образом: «Шальке» занимает 13 место, имея в активе 14 очков.


uefa.com


«Локомотив» еще месяц назад считался явным аутсайдером, а теперь имеет все шансы на евровесну. Для осуществления данной задачи команде Юрия Семина необходимо обыгрывать «Шальке» и надеяться на потерю очков «Галатасарая» в матче против «Порту». Португальцы при любых раскладах останутся на первом месте, а турки опережают москвичей по разнице мячей в личных встречах.

«Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили, — отметил Семин на пресс-конференции. — Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на «Шальке», ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны «Шальке» мы не рассчитываем», - добавил тренер.


Фото: Rusfootball.info


В пятом туре «Локомотив» прервал серию из шести поражений подряд в Лиге чемпионов, которая продолжалась 14 лет. Данный результат стал худшим для команды в еврокубках - в 2003 году железнодорожники уступили в пяти матчах подряд.

Возвращение домой.

В составе московской команды есть бывшие игроки «кобальтовых» Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес. Помимо двух футболистов, у Геркуса есть ещё один козырь – спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.


Фото: Getty Images


Хеведес – один из самых почитаемых людей в «Шальке». Бенедикт находился в системе клуба с 13 лет, и после победы на чемпионате мира с Германией в 2014, кстати, в роли основного защитника немцев, не ушел из команды, а продолжил защищать цвета гельзенкирхенцев.

Бенедикт Хеведес даже пошутил, что постарается не перепутать раздевалки команд. «Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку. Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону», - отметил игрок.

Фарфан тоже оставил след в истории «Шальке». Если сравнивать его с Хеведесом, легендой клуба его, скорее всего, назвать нельзя, но если футболист проводит в команде восемь сезонов, набирая при этом по системе гол+пас 123 очка (53+70), в почете болельщиков он будет точно.

Приобретения Хеведеса и Фарфана – заслуга как раз этого человека: в январе 2017 немец Эрик Штоффельсхаус был назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Эрик – бывший помощник спортивного директора всё того же «Шальке».

Расклады в других группах.

Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Брюгге», «Монако».


uefa.com


Испанский коллектив уже обеспечил себе место в 1/8 финала, но для лидерства в группе «Атлетико» нужно побеждать «Брюгге». Если выездной победы не состоится, то придется надеяться на то, что «Боруссия» не обыграет «Монако».

«Брюгге» продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, а команда Александра Головина «Монако» при любых раскладах останется замыкать четверку.

Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер», ПСВ.


uefa.com


Еще после жеребьевки все разбирающиеся в футболе люди прогнозировали «Барсе» первое место в своей группе. Так и получилось: каталонцы выходят в плей-офф Лиги чемпионов лидерами квартета В.

«Тоттенхэм» имеет небольшой перевес перед «Интером» благодаря выездному голу в личных встречах. Просчитать шансы команд не составляет труда: кто больше наберет очков в шестом туре, тот и проходит в плей-офф. ПСВ финиширует последним.

Группа С: «Наполи», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».


uefa.com


«Наполи» для выхода в 1/8 финала будет достаточно и ничьи. Более того, итальянцы могут и проиграть, но только если «ПСЖ» тоже не наберет очков в своем поединке. Французскому клубу нужна победа над «Црвеной Звездой».

Более тяжелая задача стоит перед Юргеном Клоппом: «Ливерпулю» помимо собственной виктории над «Наполи», необходимо еще следить за параллельным результатом. Если «ПСЖ» выиграет свой матч, то «мерсисайдцам» нужна победа в два мяча и больше. Может сложиться и так, что «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Наполи» наберут по 9 очков. В этом случае, первое место достанется англичанам, а второе будет зависеть от счета на «Энфилде».

«Црвена Звезда» займет третье место в группе, если победит сама, а «Ливерпуль» проиграет.

Rusfootball.info.
Теги: Локомотив Шальке Ливерпуль
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