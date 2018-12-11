Четыре поражения – не приговор для «Локо», а «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов

Фото: пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"

uefa.com

Фото: Rusfootball.info

Фото: Getty Images

uefa.com

uefa.com

uefa.com

Московский «Локомотив», который проиграл четыре матча из пяти на групповом этапе Лиги чемпионов, ещё имеет шансы на выход в Лигу Европы. Уже пять команд обеспечили себе участие в плей-офф турнира, но кое-кто еще висит на волоске.– о турнирных раскладах первого дня шестого тура главного турнира Старого Света.«Шальке» уже гарантировал себе место в 1/8 Лиги Чемпионов и при любом сегодняшнем раскладе немцы финишируют на втором месте в группе. Серебряный призер прошлого чемпионата Германии уже решил все свои задачи в квартете D, а вот национальном первенстве все идет не самым лучшим образом: «Шальке» занимает 13 место, имея в активе 14 очков.«Локомотив» еще месяц назад считался явным аутсайдером, а теперь имеет все шансы на евровесну. Для осуществления данной задачи команде Юрия Семина необходимо обыгрывать «Шальке» и надеяться на потерю очков «Галатасарая» в матче против «Порту». Португальцы при любых раскладах останутся на первом месте, а турки опережают москвичей по разнице мячей в личных встречах.«Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили, — отметил Семин на пресс-конференции. — Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на «Шальке», ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны «Шальке» мы не рассчитываем», - добавил тренер.В пятом туре «Локомотив» прервал серию из шести поражений подряд в Лиге чемпионов, которая продолжалась 14 лет. Данный результат стал худшим для команды в еврокубках - в 2003 году железнодорожники уступили в пяти матчах подряд.В составе московской команды есть бывшие игроки «кобальтовых» Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес. Помимо двух футболистов, у Геркуса есть ещё один козырь – спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.Хеведес – один из самых почитаемых людей в «Шальке». Бенедикт находился в системе клуба с 13 лет, и после победы на чемпионате мира с Германией в 2014, кстати, в роли основного защитника немцев, не ушел из команды, а продолжил защищать цвета гельзенкирхенцев.Бенедикт Хеведес даже пошутил, что постарается не перепутать раздевалки команд. «Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку. Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону», - отметил игрок.Фарфан тоже оставил след в истории «Шальке». Если сравнивать его с Хеведесом, легендой клуба его, скорее всего, назвать нельзя, но если футболист проводит в команде восемь сезонов, набирая при этом по системе гол+пас 123 очка (53+70), в почете болельщиков он будет точно.Приобретения Хеведеса и Фарфана – заслуга как раз этого человека: в январе 2017 немец Эрик Штоффельсхаус был назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Эрик – бывший помощник спортивного директора всё того же «Шальке».Испанский коллектив уже обеспечил себе место в 1/8 финала, но для лидерства в группе «Атлетико» нужно побеждать «Брюгге». Если выездной победы не состоится, то придется надеяться на то, что «Боруссия» не обыграет «Монако».«Брюгге» продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, а команда Александра Головина «Монако» при любых раскладах останется замыкать четверку.Еще после жеребьевки все разбирающиеся в футболе люди прогнозировали «Барсе» первое место в своей группе. Так и получилось: каталонцы выходят в плей-офф Лиги чемпионов лидерами квартета В.«Тоттенхэм» имеет небольшой перевес перед «Интером» благодаря выездному голу в личных встречах. Просчитать шансы команд не составляет труда: кто больше наберет очков в шестом туре, тот и проходит в плей-офф. ПСВ финиширует последним.«Наполи» для выхода в 1/8 финала будет достаточно и ничьи. Более того, итальянцы могут и проиграть, но только если «ПСЖ» тоже не наберет очков в своем поединке. Французскому клубу нужна победа над «Црвеной Звездой».Более тяжелая задача стоит перед Юргеном Клоппом: «Ливерпулю» помимо собственной виктории над «Наполи», необходимо еще следить за параллельным результатом. Если «ПСЖ» выиграет свой матч, то «мерсисайдцам» нужна победа в два мяча и больше. Может сложиться и так, что «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Наполи» наберут по 9 очков. В этом случае, первое место достанется англичанам, а второе будет зависеть от счета на «Энфилде».«Црвена Звезда» займет третье место в группе, если победит сама, а «Ливерпуль» проиграет.