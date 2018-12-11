Четыре поражения – не приговор для «Локо», а «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов

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Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Атлетико
|5
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|12
|2
|Боруссия
|5
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|10
|3
|Брюгге
|5
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|5
|4
|Монако
|5
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|5
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|13
|2
|Тоттенхэм
|5
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|7
|3
|Интер
|5
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|5
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|2
|ПСЖ
|5
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|8
|3
|Ливерпуль
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|13
|2
|Шальке 04
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
|5
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|11
|3
|Бенфика
|5
|1
|0
|1
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|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|5
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
|5
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|7
|3
|Шахтёр
|5
|0
|2
|0
|4
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|0
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|5
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|4
|4
|ЦСКА
|5
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
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|0
|1
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|Янг Бойз
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Четыре поражения – не приговор для «Локо», а «Ливерпуль» может остаться без Лиги чемпионов
Московский «Локомотив», который проиграл четыре матча из пяти на групповом этапе Лиги чемпионов, ещё имеет шансы на выход в Лигу Европы. Уже пять команд обеспечили себе участие в плей-офф турнира, но кое-кто еще висит на волоске. Rusfootball.info – о турнирных раскладах первого дня шестого тура главного турнира Старого Света.
Немцы лишены турнирной мотивации.
«Шальке» уже гарантировал себе место в 1/8 Лиги Чемпионов и при любом сегодняшнем раскладе немцы финишируют на втором месте в группе. Серебряный призер прошлого чемпионата Германии уже решил все свои задачи в квартете D, а вот национальном первенстве все идет не самым лучшим образом: «Шальке» занимает 13 место, имея в активе 14 очков.
«Локомотив» еще месяц назад считался явным аутсайдером, а теперь имеет все шансы на евровесну. Для осуществления данной задачи команде Юрия Семина необходимо обыгрывать «Шальке» и надеяться на потерю очков «Галатасарая» в матче против «Порту». Португальцы при любых раскладах останутся на первом месте, а турки опережают москвичей по разнице мячей в личных встречах.
«Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили, — отметил Семин на пресс-конференции. — Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на «Шальке», ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны «Шальке» мы не рассчитываем», - добавил тренер.
В пятом туре «Локомотив» прервал серию из шести поражений подряд в Лиге чемпионов, которая продолжалась 14 лет. Данный результат стал худшим для команды в еврокубках - в 2003 году железнодорожники уступили в пяти матчах подряд.
Возвращение домой.
В составе московской команды есть бывшие игроки «кобальтовых» Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес. Помимо двух футболистов, у Геркуса есть ещё один козырь – спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.
Хеведес – один из самых почитаемых людей в «Шальке». Бенедикт находился в системе клуба с 13 лет, и после победы на чемпионате мира с Германией в 2014, кстати, в роли основного защитника немцев, не ушел из команды, а продолжил защищать цвета гельзенкирхенцев.
Бенедикт Хеведес даже пошутил, что постарается не перепутать раздевалки команд. «Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку. Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону», - отметил игрок.
Фарфан тоже оставил след в истории «Шальке». Если сравнивать его с Хеведесом, легендой клуба его, скорее всего, назвать нельзя, но если футболист проводит в команде восемь сезонов, набирая при этом по системе гол+пас 123 очка (53+70), в почете болельщиков он будет точно.
Приобретения Хеведеса и Фарфана – заслуга как раз этого человека: в январе 2017 немец Эрик Штоффельсхаус был назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Эрик – бывший помощник спортивного директора всё того же «Шальке».
Расклады в других группах.
Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Брюгге», «Монако».
Испанский коллектив уже обеспечил себе место в 1/8 финала, но для лидерства в группе «Атлетико» нужно побеждать «Брюгге». Если выездной победы не состоится, то придется надеяться на то, что «Боруссия» не обыграет «Монако».
«Брюгге» продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, а команда Александра Головина «Монако» при любых раскладах останется замыкать четверку.
Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер», ПСВ.
Еще после жеребьевки все разбирающиеся в футболе люди прогнозировали «Барсе» первое место в своей группе. Так и получилось: каталонцы выходят в плей-офф Лиги чемпионов лидерами квартета В.
«Тоттенхэм» имеет небольшой перевес перед «Интером» благодаря выездному голу в личных встречах. Просчитать шансы команд не составляет труда: кто больше наберет очков в шестом туре, тот и проходит в плей-офф. ПСВ финиширует последним.
Группа С: «Наполи», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
«Наполи» для выхода в 1/8 финала будет достаточно и ничьи. Более того, итальянцы могут и проиграть, но только если «ПСЖ» тоже не наберет очков в своем поединке. Французскому клубу нужна победа над «Црвеной Звездой».
Более тяжелая задача стоит перед Юргеном Клоппом: «Ливерпулю» помимо собственной виктории над «Наполи», необходимо еще следить за параллельным результатом. Если «ПСЖ» выиграет свой матч, то «мерсисайдцам» нужна победа в два мяча и больше. Может сложиться и так, что «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Наполи» наберут по 9 очков. В этом случае, первое место достанется англичанам, а второе будет зависеть от счета на «Энфилде».
«Црвена Звезда» займет третье место в группе, если победит сама, а «Ливерпуль» проиграет.
Rusfootball.info.
Фото: пресс-служба футбольного клуба "Локомотив"
Немцы лишены турнирной мотивации.
«Шальке» уже гарантировал себе место в 1/8 Лиги Чемпионов и при любом сегодняшнем раскладе немцы финишируют на втором месте в группе. Серебряный призер прошлого чемпионата Германии уже решил все свои задачи в квартете D, а вот национальном первенстве все идет не самым лучшим образом: «Шальке» занимает 13 место, имея в активе 14 очков.
uefa.com
«Локомотив» еще месяц назад считался явным аутсайдером, а теперь имеет все шансы на евровесну. Для осуществления данной задачи команде Юрия Семина необходимо обыгрывать «Шальке» и надеяться на потерю очков «Галатасарая» в матче против «Порту». Португальцы при любых раскладах останутся на первом месте, а турки опережают москвичей по разнице мячей в личных встречах.
«Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили, — отметил Семин на пресс-конференции. — Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на «Шальке», ничего не получится. Лига чемпионов — ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны «Шальке» мы не рассчитываем», - добавил тренер.
Фото: Rusfootball.info
В пятом туре «Локомотив» прервал серию из шести поражений подряд в Лиге чемпионов, которая продолжалась 14 лет. Данный результат стал худшим для команды в еврокубках - в 2003 году железнодорожники уступили в пяти матчах подряд.
Возвращение домой.
В составе московской команды есть бывшие игроки «кобальтовых» Джефферсон Фарфан и Бенедикт Хеведес. Помимо двух футболистов, у Геркуса есть ещё один козырь – спортивный директор Эрик Штоффельсхаус.
Фото: Getty Images
Хеведес – один из самых почитаемых людей в «Шальке». Бенедикт находился в системе клуба с 13 лет, и после победы на чемпионате мира с Германией в 2014, кстати, в роли основного защитника немцев, не ушел из команды, а продолжил защищать цвета гельзенкирхенцев.
Бенедикт Хеведес даже пошутил, что постарается не перепутать раздевалки команд. «Надо будет проконтролировать себя, чтобы не уйти по ошибке перед игрой в другую раздевалку. Столько лет я ходил по одному маршруту, а теперь надо будет проследовать в противоположную сторону», - отметил игрок.
Фарфан тоже оставил след в истории «Шальке». Если сравнивать его с Хеведесом, легендой клуба его, скорее всего, назвать нельзя, но если футболист проводит в команде восемь сезонов, набирая при этом по системе гол+пас 123 очка (53+70), в почете болельщиков он будет точно.
Приобретения Хеведеса и Фарфана – заслуга как раз этого человека: в январе 2017 немец Эрик Штоффельсхаус был назначен спортивным директором футбольного клуба "Локомотив". Эрик – бывший помощник спортивного директора всё того же «Шальке».
Расклады в других группах.
Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Брюгге», «Монако».
uefa.com
Испанский коллектив уже обеспечил себе место в 1/8 финала, но для лидерства в группе «Атлетико» нужно побеждать «Брюгге». Если выездной победы не состоится, то придется надеяться на то, что «Боруссия» не обыграет «Монако».
«Брюгге» продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, а команда Александра Головина «Монако» при любых раскладах останется замыкать четверку.
Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм», «Интер», ПСВ.
uefa.com
Еще после жеребьевки все разбирающиеся в футболе люди прогнозировали «Барсе» первое место в своей группе. Так и получилось: каталонцы выходят в плей-офф Лиги чемпионов лидерами квартета В.
«Тоттенхэм» имеет небольшой перевес перед «Интером» благодаря выездному голу в личных встречах. Просчитать шансы команд не составляет труда: кто больше наберет очков в шестом туре, тот и проходит в плей-офф. ПСВ финиширует последним.
Группа С: «Наполи», «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
uefa.com
«Наполи» для выхода в 1/8 финала будет достаточно и ничьи. Более того, итальянцы могут и проиграть, но только если «ПСЖ» тоже не наберет очков в своем поединке. Французскому клубу нужна победа над «Црвеной Звездой».
Более тяжелая задача стоит перед Юргеном Клоппом: «Ливерпулю» помимо собственной виктории над «Наполи», необходимо еще следить за параллельным результатом. Если «ПСЖ» выиграет свой матч, то «мерсисайдцам» нужна победа в два мяча и больше. Может сложиться и так, что «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Наполи» наберут по 9 очков. В этом случае, первое место достанется англичанам, а второе будет зависеть от счета на «Энфилде».
«Црвена Звезда» займет третье место в группе, если победит сама, а «Ливерпуль» проиграет.
Rusfootball.info.
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