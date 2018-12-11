Немецкая полиция задержала болельщиков "Локомотива" в преддверии матча с "Шальке-04"

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Немецкая полиция задержала болельщиков "Локомотива" в преддверии матча с "Шальке-04"

Немецкая полиция задержала болельщиков московского "Локомотива" за драку в поезде в преддверии матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шальке-04".

Инцидент произошёл в поезде, направлявшемся из Эссена в Гельзенкирхен. Фанат "железнодорожников" ударил болельщика немецкой команды в лицо после того, как тот сорвал стикер, который наклеил фанат "Локомотива". Драка быстро закончилась, так как болельщик "Шальке", у которого в результате удара была разбита губа, ушёл в другой конец вагона.

Зачинщиков драки немедленно задержала полиция. Сотрудники правоохранительных органов отобрали у болельщиков паспорта и отвели в отделение полиции. В ближайшее время фанатов московского клуба отпустят, их данные будут отправлены в соответствующее ведомство для дальнейших разбирательств, сообщает Чемпионата.сom.
Теги: Локомотив Шальке-04 Лига чемпионов
Сегодня, 18:46
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#5  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
стикер, который наклеил фанат "Локомотива".

накуя свои использованные прокладки по чужим поездам клеите, шмары ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 19:07)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Во калининградский свинопидор срет, сам себя веселит, сам и радуется.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:04)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: лад
Почему мы постоянно слышим о задержании русских болельщиков в Европе и никогда задержании иностранцев в России? Они что махровые? Это что за раболепие перед ними!


ну, допустим, английские фанаты, обещавшие в СМИ устроить на своих матчах адЪ для всех местных, по прибытию, например, в Калининград молча переобулись в тупую неумеющую пить биомассу.

кстати, самыми говнюками оказались хорваты , оставившие после себя горы мусора.

они боятся здесь выё6ываться- и это правильно, здесь им не Франция.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 18:54)
  • -1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Почему мы постоянно слышим о задержании русских болельщиков в Европе и никогда задержании иностранцев в России? Это что за раболепие перед ними!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 18:53)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
фанатский стикер
наклеить
в чужом поезде
на чужое имущество
в чужой стране

который там накуй не обздался никому и засрал поверхность

обидеться за устранение и начать драку.

девИцы- все такие несуразные..все угловатые такие.. такие противоречивые все.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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