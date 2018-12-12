"Боруссия" обыграла "Монако" и опередила "Атлетико" в борьбе за первое место в группе

Лига чемпионов



6 тур



"Монако" – "Боруссия" Д 0:2



Голы: Геррейру, 15, 88

Лига чемпионов



6 тур



"Брюгге" – "Атлетико" 0:0

Дубль португальца Рафаэла Геррейру решил исход противостояния "Боруссии" и "Монако". Российский полузащитник монегасков Александр Головин в заявку на матч не попал, а его команда фишировала в Лиге чемпионов с одним очком в шести матчах.: Бенальо, Бьянкон (Серрано, 78), Раджи, Глик, Бадьяшиль, Хенрихс, Тилеманс, Беннассер, Диоп, Массенго (Тюрам-Юльен, 69), Фалькао (Силла, 64): Хиц, Хакими, Шмельцер, Топрак, Диалло, Геррейру (Гомес, 90+2), Дахуд (Вольф, 76), Пулишич, Вайгль, Гётце, Филипп (Алькасер, 79): Фалькао, 21, Раджи, 27, Тилеманс, 32, Дахуд, 49, Вайгль, 68, Диоп, 78"Боруссия" же выиграла группу: "Атлетико" в последнем туре не смог поразить ворота "Брюгге" и уступил дортмундцам по личным встречам.: Хорват, Денсвил, Мехеле, Пулен, Вормер, Амрабат, Ванакен (Ритс, 90+1), Накамба, Нгонг (Перес, 69), Опенда (Шрейверс, 74), Уэсли: Облак, Арьяс, Годин, Монтеро, Сауль, Эрнандес, Лемар (Витоло, 61), Парти (Калинич, 68), Коке, Мартинш (Корреа, 60), Гризманн: Монтеро, 20, Сауль, 48, Денсвил, 56, Годин, 57, Амрабат, 76